Национальная законодательная ассамблея Таиланда единогласным решением во вторник, 25 декабря, узаконила применение конопли в медицинских целях.
Новый закон принесет облегчение людям, страдающим хроническими болями, заявил заместитель премьер-министра и министр юстиции Прачин Чантонг, выступая в парламенте накануне голосования. Правительству предстоит урегулировать порядок производства медицинской конопли.
Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, где каннабис можно будет использовать как лекарство и для научных исследований. Планы по всеобъемлющей легализации продуктов конопли не рассматриваются. Хранение и продажа марихуаны запрещены.
Закон о легализации медицинской конопли находится на рассмотрении и в соседней с Таиландом Малайзии, уточняет агентство Associated Press.
Ранее, 11 декабря, использование медицинского каннабиса было узаконено в Новой Зеландии. В Великобритании покупка и употребление марихуаны в медицинских целях разрешены с 1 ноября. Канада стала первой страной "большой семерки", где с 17 октября вступил в силу закон о полной легализации марихуаны, в том числе для использования в рекреационных целях. В июне законопроект о легализации медицинской конопли был одобрен парламентом Португалии.
В Германии медицинская конопля была узаконена в марте 2017 года. В январе 2018 года Союз служащих немецкой уголовной полиции (BDK) выступил с предложением полностью легализовать торговлю каннабисом. В октябре уполномоченная правительства ФРГ по проблемам наркотической зависимости Марлене Мортлер (Marlene Mortler) заявила, что "риск употребления каннабиса по-прежнему недооценивается". Официальный Берлин считает легализацию марихуаны в Канаде ошибкой.
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