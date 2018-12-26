Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, где каннабис можно будет использовать как лекарство и для научных исследований. Марихуана "для развлечения" остается нелегальной.
Kanapė
© Pixabay

Национальная законодательная ассамблея Таиланда единогласным решением во вторник, 25 декабря, узаконила применение конопли в медицинских целях.
Новый закон принесет облегчение людям, страдающим хроническими болями, заявил заместитель премьер-министра и министр юстиции Прачин Чантонг, выступая в парламенте накануне голосования. Правительству предстоит урегулировать порядок производства медицинской конопли.

Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, где каннабис можно будет использовать как лекарство и для научных исследований. Планы по всеобъемлющей легализации продуктов конопли не рассматриваются. Хранение и продажа марихуаны запрещены.

Закон о легализации медицинской конопли находится на рассмотрении и в соседней с Таиландом Малайзии, уточняет агентство Associated Press.

Ранее, 11 декабря, использование медицинского каннабиса было узаконено в Новой Зеландии. В Великобритании покупка и употребление марихуаны в медицинских целях разрешены с 1 ноября. Канада стала первой страной "большой семерки", где с 17 октября вступил в силу закон о полной легализации марихуаны, в том числе для использования в рекреационных целях. В июне законопроект о легализации медицинской конопли был одобрен парламентом Португалии.

В Германии медицинская конопля была узаконена в марте 2017 года. В январе 2018 года Союз служащих немецкой уголовной полиции (BDK) выступил с предложением полностью легализовать торговлю каннабисом. В октябре уполномоченная правительства ФРГ по проблемам наркотической зависимости Марлене Мортлер (Marlene Mortler) заявила, что "риск употребления каннабиса по-прежнему недооценивается". Официальный Берлин считает легализацию марихуаны в Канаде ошибкой.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Трамп намекнул девочке, что Санты не существует. Она не поверила (3)

Семилетняя девочка, которой президент США Дональд...

Гватемала требует расследовать смерть второго ребенка-мигранта в США

8-летний мальчик скончался в больнице штата Нью-Мексико,...

Глава МИД ФРГ против размещения новых ядерных ракет в Европе (2)

Наращивание ядерных вооружений - ошибочный ответ на...

В Китае на 3D-принтере напечатали 14-метровый пешеходный мост

Самый длинный в мире распечатанный на 3D-принтере...

Символическая церемония соединения железных дорог Южной Кореи и КНДР прошла на границе двух государств (1)

На северокорейской железнодорожной станции Пханмун...

TOP новостей

Призывают декларировать подарки и заплатить налоги (66)

В праздничный период Литовская ассоциация бухгалтеров...

Прогноз: каждый день ожидаются осадки (3)

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни ожидаются...

Дежурные медики в Вильнюсе: в этом году Рождество – такое же, как обычно

Вильнюсские медики утверждают, что в праздничные дни в...

Ночью условия дорожного движения ухудшат гололедица и гололёд (21)

Дорожное движение в среду ночью будет осложнено...

Bergenas Marina Kolyčeva Bergenas

Россиянка в Норвегии: я встречала балтийцев двух типов (105)

Берген. Трехкомнатная квартира в многоквартирном доме...