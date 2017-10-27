Таиланд простился с умершим год назад королем: затраты составили $90 млн

Король Пумипон Адульядет (Рама IX) скончался 13 октября 2016 года после продолжительной болезни в возрасте 88 лет. Он правил страной на протяжении 70 лет.
Пхумипон Адульядет взошел на престол в 1946 году, официальная коронация состоялась 5 мая 1950 года, а в 1987-м он получил титул Великий и стал самым долгоправящим монархом в истории Таиланда. В 2013 году c состоянием в 44,24 млрд долларов занимал четвертое место среди богатейших монархов мира.
Король обожествлялся многими жителями, которые считают его символом единения страны с непростой политической историей. Не обладая властными полномочиями, король не раз участвовал в разрешении политических конфликтов в государстве. Монарх сыграл важную роль в демократизации Таиланда в 1990-е годы, а также являлся автором изобретений. В частности, Пхумипон Адульядет владел патентом на создание искусственных облаков. Он разрабатывал проекты мостов и плотин, сконструировал свой собственный парусник. Помимо пастбищ и угодий в основе его состояния также лежит обширная коллекция драгоценных камней.
После смерти тело монарха было доставлено в Большой королевский дворец, где с ним могли проститься все желающие. За год таковых набралось более 12 млн человек, сообщает Newsru.com.
У Пумипона Адульядета остались четверо детей: три дочери и один сын — кронпринц Маха Вачиралонгкорн, который стал наследником в 1972 году. Сейчас ему 65 лет. Маха Вачиралонгкорн был провозглашен новым королем Таиланда спустя 50 дней после смерти отца.
Пятидневная церемония прощания с Рамой IX проводится с 25 по 29 октября и проходит под прицелами множества телекамер. Исключение сделали лишь для кульминационного момента — процесса кремации, который не транслировался в прямом эфире. Вечером 26 октября журналистов вывезли с территории крематория, над которым можно было видеть лишь поднимающиеся клубы дыма.
После кремации тела покойного нынешний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) принял участие в церемонии сбора праха своего отца. Маха Вачиралонгкорн поднялся по ступеням специально построенного к королевским похоронам крематория и лично выбрал из пепла кусочки костей и частицы праха покойного монарха.
Собранные останки разложили в шесть золотых украшенных бриллиантами урн и торжественного доставили в один из тронных залов королевского дворца и храм Изумрудного Будды. Позднее останки монарха захоронят в королевской усыпальнице во дворце, а пепел — разделят и отправят в два буддийских храма: Ват Ратчабофит и Ват Бовоннивет. Там они будут храниться как королевские реликвии.
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