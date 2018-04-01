Таджикская частная авиакомпания Somon Air прекратила полеты по девяти направлениям в Россию. Сделано это на основании указания от Росавиации, передает РИА "Новости". Конфликт набирал обороты с осени 2016 года, когда компанию "Уральские авиалинии" не допустили к выполнению рейсов в города Таджикистана.
© Sputnik / Scanpix

Somon Air сообщила о прекращении рейсов в Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, 5 апреля истекает срок временного допуска Somon Air на рейсы Худжанд-Москва-Худжанд.

Конфликт авиавластей Таджикистана и РФ начался после того, как таджикская сторона не дала разрешение "Уральским авиалиниям" с 26 марта (начала летнего сезона) на полеты по некоторым направлениям, в том числе из российских городов Пермь и Челябинск в Душанбе.

Таджикские власти сообщили, что таджикские авиакомпании полеты в эти российские города не осуществляют, но Минтранс РФ настаивает на полетах "Уральских авиалиний" по маршрутам Пермь-Душанбе и Челябинск-Душанбе, что нарушает договоренность о полетах на паритетной основе.

Минтранс России в начале недели призвал Минтранс Таджикистана начать переговоры о разрешении на полеты для "Уральских авиалиний".

NEWSru.com
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