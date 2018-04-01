Somon Air сообщила о прекращении рейсов в Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, 5 апреля истекает срок временного допуска Somon Air на рейсы Худжанд-Москва-Худжанд.
Конфликт авиавластей Таджикистана и РФ начался после того, как таджикская сторона не дала разрешение "Уральским авиалиниям" с 26 марта (начала летнего сезона) на полеты по некоторым направлениям, в том числе из российских городов Пермь и Челябинск в Душанбе.
Таджикские власти сообщили, что таджикские авиакомпании полеты в эти российские города не осуществляют, но Минтранс РФ настаивает на полетах "Уральских авиалиний" по маршрутам Пермь-Душанбе и Челябинск-Душанбе, что нарушает договоренность о полетах на паритетной основе.
Минтранс России в начале недели призвал Минтранс Таджикистана начать переговоры о разрешении на полеты для "Уральских авиалиний".
Миятович стала комиссаром Совета Европы по правам человека (2)
Дунья Миятович ранее занимала пост представителя ОБСЕ...
В день Пасхи папа Франциск помолился за Сирию и Украину (1)
Одно из прошений молитвы верных прозвучало на русском...
Штат Нью-Йорк ужесточил правила владения оружием
Жителям штата Нью-Йорк, ранее судимым по обвинению в...
Таджикская авиакомпания прекратила полеты в Россию (5)
Таджикская частная авиакомпания Somon Air прекратила...
Российских дипломатов могут допустить к Юлии Скрипаль (54)
Великобритания рассматривает запрос России о...
TOP новостей
Золотая жила: эти специалисты без работы не останутся (36)
Какие специалисты будут пользоваться спросом на...
Как живут переехавшие в Литву россияне и украинцы (13)
Литва медленно и осторожно открывает свои границы для...
Торговцы думают, как вернуть литовских покупателей из Польши (73)
Торговцы в ужасе - жители Литвы оставляют в Польше все...
Главы Литвы поздравляют жителей с Пасхой (8)
Высшие руководители Литвы поздравляют жителей страны с...
После трагедии суд обязал государство принести публичные извинения (26)
В Литве первый подобный случай: суд обязал государство...