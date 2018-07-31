Двое граждан США, один швейцарец и один голландец были убиты в районе Дангара, примерно в 70 километрах к юго-востоку от Душанбе в воскресенье, 29 июля. Туристы были задавлены наехавшим на них автомобилем, который затем скрылся с места происшествия.

Согласно заявлению министерства внутренних дел Таджикистана, наехавшие на туристов были затем найдены. Они оказали сопротивление представителям властей, и трое из них были убиты.

Еще один человек был задержан. Также был обнаружен поврежденный автомобиль, который, по словам властей, наехал на иностранных велосипедистов. Местная пресса сообщает, что после того, как автомобиль наехал на иностранцев, из него вышли люди вооруженные ножами, и напали на туристов.

В понедельник президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил свои соболезнования США, Швейцарии и Нидерландам. Американское посольство в Душанбе подтверждает, что двое граждан США погибли в районе Дангара, но не уточняет их личности, так как их родственники еще не были оповещены о случившемся.

В интернете уже появилась видеозапись инцидента, на которой можно сделать вывод, что наезд автомобиля, судя по всему, был преднамеренным. Машина сбивает велосипедистов, затем разворачивается и наезжает на еще одного. Подлинность видеозаписи пока не представляется возможным подтвердить.

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода заявил, что следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, в том числе и попытку теракта. "После того как был совершен наезд на туристов, находящиеся в автомашине молодчики использовали против иностранцев ножи и огнестрельное оружие, а потом скрылись с места происшествия", — цитирует Рахимзода агентство "Авеста". Агентство Франс-Пресс со ссылкой на иссследовательскую организацию SITE утверждает, что ответственность за нападение на туристов взяли исламисты, но насколько эти сведения достоверны, неизвестно. Всего в группе иностранных велосипедистов было семь человек.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон родился в поселке Дангара, в районе которого погибли иностранные велосипедисты. Согласно заявлению министра внутренних дел, он лично контролирует расследование инцидента.