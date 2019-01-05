По его данным, принц Гарри будет полностью погружен в учения и посвящен во все секретные планы разыгрываемого сражения с участием более тысячи элитных морских пехотинцев. Источник издания добавил, что учения будут энергичными и очень реалистичными.
Учения будут продолжаться 12 недель и станут крупнейшими военными учениями Королевской морской пехоты в Арктике за последние десятилетия. Включая военных из США и Европы, в них будет задействовано примерно 8 тысяч солдат.
Во время учений спецназ будет отрабатывать прыжки с парашютом, минометный, ракетный, артиллерийский и противотанковый обстрелы, ходить на лыжах. Ожидается, что по сценарию войска будут удерживать северный фланг до прибытия британского и американского подкреплений.
Об участие Гарри не должно быть официально объявлено, и издание согласилось не публиковать конфиденциальные детали его перемещений. Сообщается только, что принц вылетит из аэропорта RAF Brize Norton в Оксфордшире в Норвегию в ближайшие недели.
"Его участие - хорошая новость для морских пехотинцев, которые будут рассматривать это как очень позитивный сигнал поддержки корпуса. Они являются главной силой, которая будет защищать северный фланг Европы в случае конфликта, наконечником копья, и очень важно, чтобы Гарри был среди войск", - заявил источник.
По словам источника газеты во дворце, герцог Сассексский, который воевал в Афганистане в качестве офицера кавалерии и пилота вертолета, взволнован возвращением в армию, "наслаждается своей ролью в Королевской морской пехоте и воспринимает ее крайне серьезно".
Между тем в пресс-службе посольства России в Великобритании заявили, что королевскую семью "стремятся вовлечь в ведомую консервативным правительством Великобритании кампанию против России", передает ТАСС. "Авторитета политиков и генералов для обеспечения общественной поддержки этой линии уже не хватает", - прокомментировали ситуацию в посольстве.
В октябре этого года Великобритания провела крупнейшие за 17 лет учения в Омане, в которых роль противника была отведена РФ. В частности, британские власти отработали сценарий с масштабным киберударом в ответ на враждебное поведение России.
Британия также приняла участие в октябрьских военных учениях НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец 2018") - крупнейших, которые альянс проводил со времен холодной войны. В рамках этих учений также разыгрывался сценарий, согласно которому нападению подверглись восточные и центральные районы Норвегии. В учениях НАТО приняли участие более 2,5 тысячи военнослужащих из Великобритании, а также два фрегата британских ВМС, минные тральщики, гидрографическое и водолазное судно.
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