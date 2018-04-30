Как отмечает передача Nekā Personīga телеканала TV3, в фильме говорится о том, что в Латвии на русском языке разрешено говорить только дома, а в публичном пространстве — запрещено, за использование русского языка грозит штраф.

Посольство Латвии в Германии обратилось к руководству телеканала ARTE, указывая на распространение дезинформации.

Авторы сюжета "RE: Борьба культур в Латвии" показывают кадры с рижского рынка, на котором закупаются лидер антифашистов в Латвии Иосиф Корен и депутат Юрмальской думы от "Согласия" Елизавета Кривцова. Авторы фильма называют их активистами прав неграждан.

Они говорят, что их право говорить на русском языке ущемляется, так как правительство хочет, чтобы в школах и различных общественных местах говорили только на латышском языке.

Кривцова отмечает, что борьбой с русским языком занимается Центр государственного языка, который штрафует тех, кто не использует латышский язык. В качестве примера указывается на тот факт, что на рынке продавцы обязаны говорить с покупателями на государственном языке.

Глава центра Марис Балтиньш называет такое утверждение полным абсурдом. Продавцы могут обслуживать клиентов на любом языке, но знать латышский язык они должны.

В сюжете также рассказывают о 16 марта, указывая, что официальная власть считает легионеров героями. А само шествие 16 марта сравнивается с холокостом.