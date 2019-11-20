Серьезные травмы получил также один из слушателей лекции, который пытался защитить фон Вайцзеккера, и был госпитализирован с тяжелым ранением.
Указывается, что полиции удалось задержать подозреваемого. Его мотивы пока не известны.
Соболезнования в связи с гибелью фон Вайцзеккера, который последние несколько лет возглавлял клинику в Шарлоттенбурге, выразил председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. "Отличный доктор и замечательный человек. Страшно подумать, в каком мире мы живем", — написал он в своем Twitter.
Рихард фон Вайцзеккер был президентом ФРГ в 1984–1994 годах. Его программным выступлением стала речь на 40-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. Тогда глава государства призвал не забывать времена нацистской диктатуры и помнить о погибших.
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