"Британская полиция полагает, что к смерти моей матери причастны по меньшей мере двое граждан России, которые находятся под защитой вашего государства. Я обращаюсь к вам с просьбой дать возможность нашим офицерам допросить их по поводу этого убийства. Моя мать заслуживает справедливости", - говорится в письме, опубликованном газетой The Daily Mirror.

Хоуп в беседе с газетой заявил о предательстве со стороны властей свой страны и просит помочь расследовать убийство матери. "Я боюсь, мы никогда не добьемся правосудия для мамы, и я чувствую себя преданным и брошенным правительством", - заявил Эван Хоуп.

"Она стала невинной жертвой, но мы ничего не услышали ни от Терезы Мэй, ни от правительства - ни телефонного звонка, ни письма", - пояснил 20-летний британец. "Я в отчаянии. Путин - единственный человек, который может обеспечить справедливость".

Летом прошлого года Хоуп обращался с призывом к президенту США Дональду Трампу, который тогда был с визитом в Великобритании и собирался на саммит с Владимиром Путиным в Хельсинки. Молодой человек просил американского президента, чтобы он на встрече со своим российском коллегой поднял тему смерти его матери.

30 июня 2018 года в городе Эймсбери, который находится неподалеку от Солсбери, мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие были доставлены в больницу, где женщина скончалась.

Как установило следствие, 44-летняя Дон Стерджесс получила смертельное отравление после того, как распылила из флакона из-под духов себе на запястья жидкость, содержащую нервно-паралитическое вещество "Новичок".

По словам друга погибшей Чарли Роули, который также подвергся воздействию отравляющего вещества, но в меньшей степени, этот флакон они нашли, но не смог точно сказать, где именно. Следователи полагают, что он был выброшен недалеко от того места в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британские власти обвинили Москву в причастности к отравлению Скрипалей. В начале прошлой осени полиция страны заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по этому делу - Александру Петрову и Руслану Боширову, которых они назвали сотрудниками ГРУ и непосредственными исполнителями преступления.

Через неделю после этого Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT в котором отрицали все обвинения. Они утверждали, что ездили в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на знаменитый "Солсберийский" собор.