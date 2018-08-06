Хамза бин Ладен — младший сын Осамы бин Ладена (по информации CNN, всего у него было около 25 детей, некоторые из них погибли). Его мать была третьей женой бин Ладена, жившей с ним в пакистанском Абботтабаде, где он был убит во время американской спецоперации в 2011 году. Как пишет The Times, Хамза бин Ладен уже был женат и у него есть сын. В интервью Мартина Чулова говорится, что Хамзе бин Ладену 29 лет, однако в 2017 году издание указывало другой возраст — 25 лет.

В 2014-м Хамза бин Ладен вошел в состав "Аль-Каеды", спустя три года Вашингтон внес его в список международных террористов, отмечая, что Хамза намеревался совершить теракты, угрожающие безопасности США. В мае 2017-го, за десять дней до взрыва в Манчестере на концерте певицы Арианы Гранде, «Аль-Каеда» опубликовала аудиозапись голоса Хамзы бин Ладена, призывавшего к террористическим акциям: "Идеально выбирайте свои цели, чтобы нанести как можно больше урона врагам". Тогда же The Guardian назвала его "преемником Осамы бин Ладена".

О невесте Хамзы бин Ладена ничего не известно, даже ее имя

Ее отец, уроженец Египта Мухаммед Атта, был одним из 19 смертников, захвативших четыре пассажирских лайнера в США 11 сентября 2001 года и направивших их в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Атта с сообщниками захватил самолет, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес. У террориста была лицензия коммерческого пилота; именно он взял на себя управление лайнером и направил его в Северную башню ВТЦ. Считалось, что Мухаммед Атта никогда не был женат и у него не было детей; информация о существовании его дочери стала неожиданностью.

По словам матери Осамы бин Ладена Алии Ганем, она поддерживает связь со всеми его вдовами и детьми. Репортер The Guardian Мартин Чулов полагает, что о свадьбе ей рассказала мать Хамзы бин Ладена. Сводные братья Осамы бин Ладена — Ахмад и Хассан аль-Аттас — подтвердили The Guardian, что слышали о свадьбе, но не знают точно, где сейчас находится Хамза; по их версии, он может быть в Афганистане. Ахмад и Хассан аль-Аттас говорят, что сын Осамы бин Ладена занял одну из ведущих позиций в "Аль-Каеде" и намерен отомстить за смерть отца. Они осудили это решение и подчеркнули, что их семья стремится дистанцироваться от истории Осамы бин Ладена.

"Только мы думали, что эта история наконец ушла в прошлое, как Хамза заявил, что хочет мстить за отца, — сказал The Guardian Хассан аль-Аттас. — Если бы он сейчас сидел передо мной, я бы сказал ему: пусть Всевышний вразумит тебя. Подумай дважды, что ты делаешь. Не иди по стопам отца. Ты вступаешь на ужасную и опасную сторону своей души".

Как пишет The Guardian, предполагаемый брак Хамзы бин Ладена и дочери Мухаммеда Атта подтверждает, что Осама бин Ладен и организаторы теракта 11 сентября даже после своей смерти остаются ключевыми фигурами в структуре "Аль-Каеды".