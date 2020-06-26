Сын Хрущева умер в США от ранения в голову. Его вдова это отрицает

Сергей Хрущев погиб 18 июня в своем доме в городе Крэнстон, штат Род-Айленд. Полицию вызвала его жена Валентина Голенко в 9:15 утра по местному времени.

На место выехал наряд из двух полицейских и скорая помощь. Приехав, они обнаружили Хрущева и сразу поняли, что он мертв, сообщил местной газете Providence Journal майор полиции Тодд Паталано.

Место смерти Хрущева обследовали криминологи, которые не обнаружили никаких подозрительных признаков, добавил Паталано.

Тем не менее дело по факту гибели Хрущева было открыто. Причиной смерти было ранение в голову, Паталано подтвердил это журналистам.

Сейчас расследование закончено, дело закрыто и никому не предъявлено обвинений, добавил он, отказавшись отвечать на дальнейшие вопросы.

Представитель коронерской службы Род-Айленда Джозеф Уэнделкен подтвердил Би-би-си информацию о причине смерти, но тоже ничего больше не рассказал, подчеркнув, что дело закрыто.

Вдова Хрущева Валентина Голенко между тем заявила агентству РИА "Новости", что ее супруг скончался от старости.

"Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года", — сказала Голенко агентству.

Хрущева похоронят осенью на Новодевичьем кладбище в Москве, сказала она.

Сын Первого секретаря, ученый и преподаватель



Сергей Хрущев — один из пятерых детей советского лидера Никиты Хрущева. Он был ученым, конструктором космических систем.

С 1958 по 1991 годы Сергей Хрущев работал заместителем директора трех советских институтов.

В частности, он разрабатывал проекты крылатых и баллистических ракет в ОКБ-52 в Реутове.

В США Хрущев приехал как приглашенный лектор в 1991 году с третьей женой, Валентиной Голенко.

Он так и не вернулся в Россию, продолжив читать лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в городе Провиденс, неподалеку от своего дома в Крэнстоне.

Хрущев получил гражданство США в 1999 году вместе с женой, сдав экзамены на знание истории и политической системы США. К тому времени он преподавал в университете на постоянной основе.

Уже в эмиграции Хрущев писал статьи на политологические темы, выступал в университетах США. Он много писал об отце: первая биография Никиты Хрущева под редакцией Сергея Хрущева вышла в 1964 году, последняя, "Реформатор", вышла в 2010 году, о ней Сергей Хрущев говорил с Би-би-си.

Соседи Хрущевых вспоминают Сергея с теплотой. Сам он в одном из интервью упоминал, что увлекся плотничеством и соорудил у себя в подвале русскую баню.

Розмэри Паламбо, у которой Хрущев с женой купили дом, говорит, что каждый год встречала с Хрущевым и его женой Рождество.

"Они гуляли по району, он ходил босиком", — рассказывает Паламбо.

Хрущев, по ее словам, предпочитал виски водке и собирал бабочек. "Он любил хвастаться своей коллекцией", — вспоминает Паламбо.

"Они с женой были счастливы вместе", — добавляет она.