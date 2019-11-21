Принц Эндрю в интервью сказал, что не жалеет о дружбе с миллиардером Эпштейном, которого обвиняют в сексуальной торговле несовершеннолетними. После этого ему пришлось отказаться от обязанностей члена королевской семьи.
Princas Andrew
© Reuters/Scanpix

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю объявил в среду, 20 ноября, о том, что он временно отказывается от официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи из-за дружеских связей с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, которому в июле были предъявлены обвинения в сексуальной торговле несовершеннолетними. В августе Эпштейн покончил с собой в своей тюремной камере в Нью-Йорке.

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Медленно развивашийся скандал вокруг связей между принцем Эндрю и Эпштейном разгорелся после вышедшего 18 ноября интервью принца "Би-би-си", в котором тот заявил, что не жалеет о дружбе с миллиардером. Кроме того, принца критиковали за отсутствие слов сочувствия в адрес несовершеннолетних жертв Эпштейна. Принца Эндрю самого обвиняли в сексуальных отношениях с 17-летней девушкой, с которой его познакомил Эпштейн, но он эти обвинения отверг.

Принц Эндрю отказался от официальных обязанностей члена королевской семьи после того, как сразу несколько компаний заявили о том, что прекращают поддержку фондов, связанных с его именем. Сообщается, что королева уже дала согласие на этот шаг. Принц пообещал, что окажет любую помощь в расследовании преступлений Эпштейна.

По данным следствия, между 2002 и 2005 годами Эпштейн сексуально эксплуатировал десятки несовершеннолетних девочек в своих домах в Манхэттене, Нью-Йорк и Палм-Бич. При этом некоторые из девочек были в возрасте 14 лет, сообщил прокурор Джеффри Берман, добавив, что Эпштейн "хорошо знал: многие из жертв были несовершеннолетними".

Deutsche Welle
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