В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили для Sputnik Эстония переводы зарплат, налогов и арендной платы за офис. Другие банки Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить эти операции.
Портал Sputnik был открыт в Эстонии в 2016 году. Министерство иностранных дел Эстонии неоднократно обращало внимание, что портал является пропагандистским каналом, не соблюдает журналистскую этику, публикует ложную информацию и использует неправильное толкование.
В августе 2019 года портал Propastop запустил на площадке rahvaalgatus.ee сбор подписей под предложением выработать законодательные рамки при регистрации поддерживаемых из-за рубежа доменов с окончанием адрес на .ее, которые разжигают в обществе конфликты, передают тенденциозную информацию или распространяют враждебную пропаганду и прдложил закрыть порталы baltnews.ee и sputniknews.ee.
В ноябре 2019 года арендодатель известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения и призвал покинуть помещения офиса в связи с санкциями в отношении ”России сегодня”, а Полиция безопасности обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, связанные с этой компанией.
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