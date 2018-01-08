По данным правительства ФРГ, более сотни детей джихадистов, выехавших из Германии воевать за ИГ в Сирии и Ираке, могут вернуться обратно. В понедельник, 8 января, газета Die Welt опубликовала ответ правительства на соответствующий запрос, который направили депутаты от фракции "Союз 90"/"зеленые".

В правительстве, по собственным словам, располагают информацией, что можно ожидать "небольшое трехзначное количество" несовершеннолетних детей, бóльшую часть которых составляют младенцы или дети младшего возраста.

Эксперт "зеленых" по внутренней политике Ирене Михалич полагает, что приведенные данные "недостаточны". По ее мнению, правительство ФРГ опирается на "шаткие сведения" без "фактической базы". При этом в этом вопросе срочно необходимы "фундаментальные данные о несовершеннолетних", чтобы осуществить их успешную реинтеграцию в общество. Михалич потребовала создать "общенациональную профилактическую сеть", которая была бы нацелена на дерадикализацию детей исламистских боевиков.

Правительство ФРГ утверждает, что в минувшие годы из Германии в Сирию и Ирак выехало около 960 исламистов. При этом в связи с поражениями боевиков "Исламского государства" число уезжавших боевиков существенно сократилось — если в 2014 году их было 310 человек, то за одиннадцать месяцев 2017 года уехали всего 70. Около трети исламистов предположительно уже вернулись в Германию.