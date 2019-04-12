"В отношении двух иностранцев, имеющих российское гражданство, не могу дать больше информации... Они до сих пор находятся в стране", - сказала она в интервью радио Sonorama. По словам Ромо, прокуратура может попросить суд принять ограничительные меры, запретив хакерам выезжать из страны.

Министр ранее сообщила журналистам, что ключевой член WikiLeaks и близкий Ассанжу человек несколько раз путешествовал с экс-главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо в Колумбию, Испанию и Венесуэлу. Кроме того, по ее словам, есть данные о проживающих в Эквадоре двух русских хакеров, которые также могли быть связаны с Ассанжем и против которых будет выдвинуто обвинение.

В свою очередь, координатор группы защиты основателя WikiLeaks, бывший судья Бальтасар Гарсон опроверг обвинения в связях Ассанжа с русскими хакерами. Как сообщает РИА "Новости", он призвал эквадорские власти "назвать настоящие причины" отказа в убежище Ассанжу, "а не говорить о некоем нарушении протоколов". "Россия не имеет никакого отношения к Ассанжу, я это говорю категорически. Этой связи не существует. Ассанж был сконцентрирован на своей журналистской профессии, он человек, который защищает ценности. Это он делал в очень тяжелых условиях", - заявил Гарсон.

Как сообщила газета Daily Express, еще один из соратников Ассанжа был задержан в аэропорту, когда пытался улететь в Японию. По словам Ромы, он "способствовал попыткам дестабилизировать ситуацию в стране с целью навредить правительству".

По данным газеты, задержанный - уроженец Швеции по имени Ола Бини, который является разработчиком программного обеспечения для сайта WikiLeaks. Он не говорит на испанском языке.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Ассанж должен ответить "за то, что он сделал", сообщает Associated Press. По ее словам, основатель Wikileaks "является единственным иностранцем, которого нынешняя администрация [США] будет рада видеть в Соединенных Штатах".

В свою очередь, правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что возможная экстрадиция Ассанжа в США "могла бы иметь опасные последствия для журналистов в цифровой век", особенно учитывая откровенную враждебность администрации [президента США Дональда] Трампа по отношению к ведущим СМИ. Об этом сообщается на сайте движения.

"Многие перечисленные в обвинительном заключении деяния, например ведение зашифрованных чатов, сокрытие личности источника [информации] и использование защищенных облачных сервисов [предоставляющих одновременно нескольким пользователям доступ к хранящимся там документам], являются составной частью журналистики в цифровой век, - продолжала организация. - Такие обвинения, как умышленный взлом паролей, должны основываться на конкретных доказательствах, которые [в данном случае] еще предстоит огласить или разъяснить".

Human Rights Watch рекомендовала властям Великобритании при принятии решения по вопросу выдачи Ассанжа США "учесть его физическое и умственное состояние, а также вероятные условия содержания [под стражей] в Соединенных Штатах человека, обвиняемого в преступлениях, затрагивающих национальную безопасность". Правозащитники в связи с этим напоминают, что сотрудники ООН резко критиковали американские власти за нарушение Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания во время досудебного содержания под стражей бывшего рядового сухопутных войск США, аналитика военной разведки Брэдли Мэннинга.

Human Rights Watch также выразила обеспокоенность тем, что Эквадор сейчас лишил Ассанжа убежища "по причинам, которые не относятся к обстоятельствам, обусловившим изначальное решение предоставить такое убежище". Правозащитники опасаются, что случай Ассанжа может стать моделью для властей, стремящихся наказывать СМИ за выявление доказательств злоупотреблений.

Об этом же заявляется на сайте Комитета защиты журналистов, который "глубоко озабочен судебным преследованием США" в отношении Ассанжа. Как констатировали представители комитета, на данный момент основателю WikiLeaks предъявлены обвинения "по одному пункту в попытке получить несанкционированный доступ к компьютеру".

В документе подчеркивается, что Ассанжу не предъявили обвинений непосредственно за публикацию секретных данных, полученных им от бывшего рядового сухопутных войск США, аналитика американской военной разведки Брэдли Мэннинга, отмечают в комитете. Такой шаг, по оценке КЗЖ, "имел бы широкие негативные последствия для свободы прессы". Вместе с тем, как указывают представители комитета, власти США интерпретируют взаимодействие Ассанжа с Мэннингом как часть преступного сговора.

Американский союз защиты гражданских свобод заявил, что данный шаг противоречит конституции и создает "предпосылки для расследований в отношении других средств массовой информации".

Британская организация "Центр журналистских расследований" выразила глубокую озабоченность арестом Ассанжа, предупредив, что его экстрадиция в США стала бы ударом по журналистским расследованиям. Организация Amnesty International также выступила против его выдачи американским властям, заявив о риске, что его права в США будут нарушены.

Утром 11 апреля Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне, где он укрывался с 2012 года. Полиция действовала на основании приглашения эквадорских властей, которые решили избавиться от своего гостя.

Арест был произведен на основании ордера за неявку в суд, выданного еще в 2012 году Вестминстерским магистратским судом. Тогда суд принял решение экстрадировать Ассанжа в Швецию, где его ждал судебный процесс по обвинениям в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Однако Ассанж, который ранее был выпущен на свободу под залог, предпочел укрыться в посольстве Эквадора - он опасался, что из Швеции неминуема экстрадиция в США из-за его деятельности в WikiLeaks.

В полицейском участке Ассанжу был предъявлен второй ордер на арест, на этот раз от Министерства юстиции США, которое заявило, что будет добиваться его выдачи. Ведомство уточнило, что основателю WikiLeaks инкриминируется сговор с целью получения несанкционированного доступа к данным, которые хранились на принадлежащих правительству США компьютерах.

Уже в 14:00 (16:00 мск) основателя WikiLeaks доставили все в тот же Вестминстерский магистратский суд и после недолгого судебного разбирательства оставили под стражей, признав виновным в неявке в суд в 2012 году. Сам австралиец своей вины не признал.

Это дело теперь будет передано в другой лондонский суд - Королевский суд Саутворка, который определит меру наказания: по словам адвоката, его подзащитному грозит не более года тюрьмы. Вестминстерский магистратский суд в свою очередь уже 2 мая проведет предварительные слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США, этот процесс может затянуться на долгие месяцы.

После судебного заседания сторонники основателя WikiLeaks устроили акцию протеста у здания суда. Среди тех, кто пришел сюда с плакатами с надписью "Свободу Ассанжу", оказалась сотрудница лондонской больницы, новозеландка Эрза. Она, как и многие другие люди, разделяющие его точку зрения, утром несла вахту у посольства Эквадора, но потом переместилась к зданию суда.

"Правительства во всем мире должны быть подконтрольны обществу, но без таких людей, как Ассанж, без его организации, это не будет возможным. Именно поэтому он должен быть на свободе", - сказала она.

Первыми на арест ожидаемо отреагировали в британском правительстве. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, выступая в парламенте, сказала: "Никто в Великобритании не может быть вне закона". Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в свою очередь призвал не заниматься героизацией австралийца. "Джулиан Ассанж не герой, и никто не стоит выше закона. Он годами прятался от правды", - констатировал Хант, поблагодарив за сотрудничество власти Эквадора и лично президента Ленина Морено, решение которого он назвал "очень мужественным".

Сам Морено объявил, что власти страны пошли на такой шаг по причине "агрессивного и неуважительного поведения Ассанжа и его враждебных заявлений в адрес" южноамериканской республики. При этом, по заявлению главы государства, Кито получил от Лондона гарантии невыдачи основателя WikiLeaks в государство, где ему будет грозить смертная казнь.

Глава МИД Эквадора Хосе Валенсия добавил, что власти республики также отменили решение о выдаче Ассанжу гражданства страны из-за выявленных нарушений при его принятии.

После прихода к власти правительства президента Ленина Морено два года назад власти республики неоднократно заявляли, что не собираются выдворять Ассанжа из посольства, но считают, что его пребывание в здании дипмиссии не может быть вечным. Ситуация с предоставлением убежища Ассанжу обострилась в марте этого года после того, как в социальных сетях были опубликованы личные фотографии Морено и его телефонные разговоры. Президент страны рассказал, что его телефон и планшет, а также мобильные устройства членов его семьи были взломаны, а власти Эквадора не исключили, что к публикации личных фотографий могли быть причастны WikiLeaks и Ассанж.

После утечки Морено заявил, что Ассанж многократно нарушал условия, на которых ему было предоставлено убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, в том числе занимаясь хакерством и вмешиваясь в дела других стран.

Тем временем Министерство юстиции США подтвердило, что добивается экстрадиции Ассанжа. Ведомство заявило, что основателю WikiLeaks инкриминируется сговор с целью получения несанкционированного доступа к данным, которые хранились на принадлежащих правительству США компьютерах. Эти обвинения были предъявлены Ассанжу заочно еще в марте 2018 года, однако с тех пор действовал запрет на разглашение указанной информации. Иск подан в федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния, где, как правило, разбирают дела, связанные с вопросами национальной безопасности.

По версии властей, Ассанж в 2011 году получил от бывшего рядового Сухопутных войск США, аналитика американской военной разведки Брэдли Мэннинга несколько сотен тысяч отчетов, касающихся войны в Афганистане и Ираке, сотни досье на заключенных спецтюрьмы на базе американских ВМС в Гуантанамо, а также сообщения, которыми обменивались сотрудники Госдепартамента. Позже большая часть этих данных была опубликована на сайте WikiLeaks. Ассанжа обвиняют в том, что он содействовал Мэннингу во взломе компьютеров, а также убеждал его похитить и иные данные.

Информация, свидетельствующая о том, что США готовятся предъявить Ассанжу обвинения, еще в ноябре 2018 года попала в базу суда, однако тогда власти объяснили это ошибкой. Многие СМИ отмечали, что Ассанжу могут в США предъявить те же обвинения, что и Мэннингу, которому могла грозить смертная казнь. Он был арестован в 2010 году на американской военной базе в Кувейте, а в 2013 году приговорен к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности.

Во время пребывания в тюрьме он заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси, ему было разрешено начать гормональную терапию. Мэннинг вышел на свободу в 2017 году, поскольку приговор ему был смягчен по решению 44-го президента США Барака Обамы.

Ассанжу по выдвинутым против него обвинениям в настоящее время грозит до пяти лет тюремного заключения. Вместе с тем телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что власти США могут выдвинуть в отношении основателя WikiLeaks и дополнительные обвинения.

Американские официальные лица ранее заявляли, что Ассанж может располагать информацией о приписываемом России вмешательстве в выборы 2016 года в США. В период предвыборной кампании WikiLeaks опубликовала внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, что негативно отразилось на популярности кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Спецслужбы США утверждали, что РФ якобы организовала хакерскую атаку на комитет демократов для похищения и последующей передачи WikiLeaks указанных документов.

В России, комментируя арест Ассанжа, высказали надежду, что его права будут соблюдены, пообещав поднять этот вопрос на уровне международных организаций. При этом глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что позиция США относительно экстрадиции и наказания основателя WikiLeaks носит исключительно политический характер.