В парижском соборе Нотр-Дам отслужили первую мессу после разрушительного пожара 15 апреля. Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции.
Mišios Paryžiaus Dievo Motinos katedroje
© Scanpix

Богослужение в соборе началось около 6 вечера 15 июня. Доступ на службу был ограничен, на богослужение смогли попасть всего 30 человек. Присутствовавшие надевали белые строительные каски в целях безопасности.

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Прямую трансляцию службы проводил католический телеканал KTO.

Месса прошла в небольшой часовне собора, которая оказалась не тронута огнем. Службу провели в честь годовщины освящения алтаря собора.

"Эта служба - послание надежды и благодарности всем, кого не оставило равнодушным случившееся с собором, с символом нашей Франции и наших христианских корней", - сказал Мишель Опети.


Почти сразу после пожара меценаты со всего мира выразили готовность выделить деньги на восстановление собора.

Среди тех, кто готов был оплатить реставрацию собора Парижской Богоматери, - французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, семья основателей косметической компании L'Oreal Беттанкур и семья Арно, владеющая крупнейшим производителем товаров роскоши в мире LVMH, нефтегазовая корпорация Total.

В ЮНЕСКО также заявили, что постараются помочь в восстановлении пострадавшего здания. Параллельно французы стали самостоятельно собирать пожертвования на реставрацию храма на краудфандинговых платформах.

К настоящему времени, как сообщило правительство Франции, получено около 10% от 850 миллионов евро, обещанных меценатами, миллиардерами и бизнесменами на восстановление собора.

Крупнейший в истории пожар


Пожар в парижском соборе Нотр-Дам начался 15 апреля. около семи вечера по парижскому времени (восьми по московскому). Всего через два часа на глазах жителей города и туристов, наблюдавших за пожаром, обрушилась крыша собора и шпиль.

Пожарные боролись с огнем больше девяти часов.

Пожарные пытались сбить пламя, охватившее верхнюю часть строения, но высоты коленчатых подъемников, которые они использовали, не хватало: высота собора 35 метров, а башен - 69 метров.

На месте работали почти 500 человек. От тушения с воздуха пожарные отказались, опасаясь обрушения каркаса храма. Локализовать пламя удалось лишь к четырем утра по парижскому времени.

"Я мысленно со всеми католиками и всеми французами. Как и всем моим соотечественникам, мне больно видеть, как горит частица нас", - написал в "Твиттере" президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы все вместе восстановим этот собор - это, без сомнений, является частью судьбы Франции, это проект, которым мы будем заниматься в ближайшие годы", - пообещал в апреле Макрон.

"Этого ждут французы, потому что этого заслуживает наша история", - добавил он, назвав пожар "ужасной трагедией".

Собор парижской богоматери был построен в XII-XIV веках. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей Европы.

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