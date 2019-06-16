Богослужение в соборе началось около 6 вечера 15 июня. Доступ на службу был ограничен, на богослужение смогли попасть всего 30 человек. Присутствовавшие надевали белые строительные каски в целях безопасности.



Прямую трансляцию службы проводил католический телеканал KTO.

Месса прошла в небольшой часовне собора, которая оказалась не тронута огнем. Службу провели в честь годовщины освящения алтаря собора.

"Эта служба - послание надежды и благодарности всем, кого не оставило равнодушным случившееся с собором, с символом нашей Франции и наших христианских корней", - сказал Мишель Опети.

Today for the first time since the April 15th fires that devastated the Cathedral, the Archbishop of Paris, Mgr Michel Aupetit, offered the Holy Sacrifice of the Mass in the Cathedral of Notre-Dame de Paris, on the Feast of the Dedication of the Cathedral. pic.twitter.com/zEzggdjymP — Catholic Sat (@CatholicSat) 15 червня 2019 р.



Почти сразу после пожара меценаты со всего мира выразили готовность выделить деньги на восстановление собора.

Среди тех, кто готов был оплатить реставрацию собора Парижской Богоматери, - французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, семья основателей косметической компании L'Oreal Беттанкур и семья Арно, владеющая крупнейшим производителем товаров роскоши в мире LVMH, нефтегазовая корпорация Total.

В ЮНЕСКО также заявили, что постараются помочь в восстановлении пострадавшего здания. Параллельно французы стали самостоятельно собирать пожертвования на реставрацию храма на краудфандинговых платформах.

К настоящему времени, как сообщило правительство Франции, получено около 10% от 850 миллионов евро, обещанных меценатами, миллиардерами и бизнесменами на восстановление собора.

Крупнейший в истории пожар



Пожар в парижском соборе Нотр-Дам начался 15 апреля. около семи вечера по парижскому времени (восьми по московскому). Всего через два часа на глазах жителей города и туристов, наблюдавших за пожаром, обрушилась крыша собора и шпиль.

Пожарные боролись с огнем больше девяти часов.

Пожарные пытались сбить пламя, охватившее верхнюю часть строения, но высоты коленчатых подъемников, которые они использовали, не хватало: высота собора 35 метров, а башен - 69 метров.

На месте работали почти 500 человек. От тушения с воздуха пожарные отказались, опасаясь обрушения каркаса храма. Локализовать пламя удалось лишь к четырем утра по парижскому времени.

"Я мысленно со всеми католиками и всеми французами. Как и всем моим соотечественникам, мне больно видеть, как горит частица нас", - написал в "Твиттере" президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы все вместе восстановим этот собор - это, без сомнений, является частью судьбы Франции, это проект, которым мы будем заниматься в ближайшие годы", - пообещал в апреле Макрон.

"Этого ждут французы, потому что этого заслуживает наша история", - добавил он, назвав пожар "ужасной трагедией".

Собор парижской богоматери был построен в XII-XIV веках. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей Европы.