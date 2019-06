Богослужение в соборе началось около 6 вечера 15 июня. Доступ на службу был ограничен, на богослужение смогли попасть всего 30 человек. Присутствовавшие надевали белые строительные каски в целях безопасности.



Прямую трансляцию службы проводил католический телеканал KTO.

Месса прошла в небольшой часовне собора, которая оказалась не тронута огнем. Службу провели в честь годовщины освящения алтаря собора.

"Эта служба - послание надежды и благодарности всем, кого не оставило равнодушным случившееся с собором, с символом нашей Франции и наших христианских корней", - сказал Мишель Опети.

