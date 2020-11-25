Тихановская стала единственной представительницей Беларуси в списке. В ее карточке говорится, что она возглавляла "национально-демократическое движение" на родине, а после выборов, опасаясь за безопасность своих детей, сбежала в Литву, где "продолжает возглавлять демократическое движение в изгнании".
Зампредседателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в 2018 году была "единственным депутатом, который выступил и публично поддержал" журналисток, обвинивших депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, говорится в сопроводительном тексте.
Художница и активистка Юлия Цветкова поднимала вопросы, связанные с правами женщин, ЛГБТ, антимилитаризмом и экологией. В 2019 году ей предъявили обвинение в распространении порнографии и трех случаях ЛГБТ-пропаганды. "В настоящее время ей грозит до шести лет тюрьмы за то, что она поделилась своими рисунками женского тела в интернете. Российские правозащитные организации признали ее политической заключенной", - сообщается в карточке Цветковой.
В список 100 самых влиятельных женщин также вошли премьер-министр Финляндии Санна Марин, в правительстве которой преобладают женщины, актрисы Мишель Йео и Джейн Фонда, Кэти Салливан - первая американка в открытом космосе и первая женщина, побывавшая в глубочайшей точке океана, а также правозащитницы, ученые, спортсменки, представительницы творческих профессий из разных стран.
Одно место в рейтинге составители оставили пустым для "невоспетой героини". "В необычный год, когда бесчисленное количество женщин по всему миру пожертвовали собой, чтобы помочь другим, первое место в списке остается открытым, чтобы отдать должное их работе и вспомнить тех, кто потерял свои жизни, меняя мир к лучшему", - объяснили на ВВС.
В 2019 году единственной россиянкой в списке самых влиятельных женщин мира стала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она была включена в категорию "лидерство" за публикацию антикоррупционных расследований.
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