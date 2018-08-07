Небольшой город Шенберг в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания стал местом безобразной неонацистской акции после того, как 20 июня сирийского мальчика насмерть сбил трактор.

9-летний ребенок, семья которого прибыла в Германию в 2015 году из сирийского Идлиба, ехал на велосипеде по обочине дороги. Не удержав равновесие, он попал под колеса двигавшегося позади него трактора. Мальчика сразу госпитализировали, но спустя несколько дней он умер в больнице.

Через две недели очевидцы сообщили, что на месте трагедии кто-то нарисовал белой краской большую свастику. Изображение удалили, но 28 июля на том же месте оно появилось вновь, а рядом с ней было написано "1:0".

Полиция ведет расследование

Полиция начала поиск неизвестных преступников (в Германии использование нацисткой символики уголовно наказуемо). После опроса местных жителей правоохранительным органам удалось установить причастность к преступлению двух человек.

"Обыск в домах подозреваемых не привел к обнаружению баллончиков с белой краской, однако подозрения не будут сняты до окончательных результатов расследования", — говорится в заявлении прокуратуры от 6 августа.

В нем также сказано, что в отношении двух мужчин в возрасте 22 и 23 года ведется расследование по подозрению в использовании запрещенных символов и нанесении ущерба государственной собственности. Предполагается также, что подозреваемые были движимы "ксенофобскими мотивами".

У неонацистов нет поддержки в немецком обществе

Изображение свастики и других нацистских символов в ФРГ запрещено законом. Правые экстремисты находятся под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции.

"У нас здесь нет неонацистской сцены, — говорит бургомистр Шенберга Лутц Гетце в беседе с DW. — Но есть те, кто следуют этому направлению. Люди по-разному относятся к миграционной политике, но я никогда не слышал, чтобы кто-то поддерживал неофашистскую идеологию. Это ни у кого не находит поддержки".

Гетце добавляет, что в настоящее время в городке живут 40 мигрантов, и они должным образом интегрированы в общество. "Люди работают, посещают языковые курсы, ходят в школу" — рассказывает бургомистр. "У нас нет беженцев, — поясняет он. — У нас в городе есть люди разных национальностей: из России, Казахстана, Индии, Ирака. Они все работают, и с ними нет никаких сложностей. То же самое относится и к сирийцам".

Министр внутренних дел Мекленбурга — Передней Померании Лоренц Каффир назвал свастику на месте трагедии "шокирующей насмешкой над жертвой". Он допустил, что "связь между свастикой и трагической аварией весьма вероятна", и добавил, что силам безопасности поручено расследовать инцидент как можно скорее.

Мэр Шенберга отказался рассуждать на тему, кто понесет ответственность за свастику, предположив, что подозреваемые могут жить не в Шенберге, а в одном из городов по соседству.