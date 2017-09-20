Объем суверенного фонда Норвегии превысил 1 триллион долларов, что фактически в два с половиной раза превышает годовой ВВП страны. О рекордном достижении во вторник, 19 сентября, заявил Ингве Слингстад, директор управляющего фондом банка Norges Bank Investment Management.
© Shutterstock nuotr.

"Я не думаю, что кто-то ожидал, что фонд когда-либо достигнет 1 триллиона долларов, когда состоялась первая передача нефтяных доходов в мае 1996 года", - приводит его слова агентство Reuters.

По данным агентства, объем в 1 трлн был достигнут еще 12 сентября благодаря хорошему состоянию и росту фондовых рынков. Созданный в 1998 году норвежский фонд является крупнейшим в мире. Он инвестирует средства в приобретение акций и сегодня владеет долями в 9000 компаний по всему миру. Под его контролем находится 1,3 процента всех выпущенных в мире акций.

Основная задача фонда - финансирование государства на случай падения прибыли от продажи нефти и газа, приносящей основной доход бюджету Норвегии. Правительство страны имеет право тратить три процента стоимости фонда в год. В бюджет 2017 года заложена квота в 2,8 процента.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

В Польше появится министр по борьбе со смогом

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в скором...

США решили поставлять Украине продвинутое оборонительное вооружение (1)

Вашингтон принял решение начать поставки на Украину...

LNT: Архивы КГБ в Риге хранят на полу заброшенного здания без ночной охраны

На данный момент архив КГБ ЛССР — так называемые...

Борис Джонсон назвал себя убежденным русофилом (18)

Глава МИД Британии Борис Джонсон в ходе своего визита...

Сепаратисты добились большинства на выборах в парламент Каталонии (2)

Представители партий-сторонниц независимости...

TOP новостей

Погода в праздники – не такая, как ожидалось

В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...

Ценовая война: что выгодно покупать в Польше, а что – в Литве (108)

Известно, что в Сочельник на столе не бывает мясных...

Такого еще не было: в Литве появится шахта (64)

Растянувшаяся на много лет первая часть проекта добычи...

Русский софт гонят из Европы, теперь уже и из Литвы (123)

Вслед за Украиной, США и Великобританией от...

Размеры зарплат поразили: кое-кому даже не пришлось бастовать (35)

Депутаты в спешном порядке одобрили новые поправки, в...