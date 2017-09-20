"Я не думаю, что кто-то ожидал, что фонд когда-либо достигнет 1 триллиона долларов, когда состоялась первая передача нефтяных доходов в мае 1996 года", - приводит его слова агентство Reuters.
По данным агентства, объем в 1 трлн был достигнут еще 12 сентября благодаря хорошему состоянию и росту фондовых рынков. Созданный в 1998 году норвежский фонд является крупнейшим в мире. Он инвестирует средства в приобретение акций и сегодня владеет долями в 9000 компаний по всему миру. Под его контролем находится 1,3 процента всех выпущенных в мире акций.
Основная задача фонда - финансирование государства на случай падения прибыли от продажи нефти и газа, приносящей основной доход бюджету Норвегии. Правительство страны имеет право тратить три процента стоимости фонда в год. В бюджет 2017 года заложена квота в 2,8 процента.
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