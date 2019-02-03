Хотя в это трудно поверить сейчас, когда большая часть США все еще охвачена холодами, принесенными мощным арктическим циклоном, тем не менее, весна придет в Северную Америку очень скоро. По крайней мере, так "считает" один из самых известных в CША предсказателей погоды – сурок Фил из штата Пенсильвания.
© AFP/Scanpix

Около 7:30 утра Панксатонский Фил (названный так в честь городка Punxsutawney, что на языке местных индейцев означало "город комаров") вылез из норы на холме Гобблер-Ноб и не увидел своей тени. Согласно народному поверью, это означает ранний приход весны.

Традиция извлекать сурка из норы во второй день февраля для предсказания погоды появилась в США благодаря переселенцам из Германии. Европейские немцы использовали для метеорологических прогнозов барсуков, а в США эту роль поручили суркам. Впервые День сурка был отпразднован в Соединенных Штатах в 1886 году.

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Панксатонский Фил, несмотря на свою известность, часто ошибается. Согласно данным Stormfax Almanac, сурок из Пенсильвании оказывался прав в своих прогнозах только в 40% случаев. Но это совершенно не мешает местным жителям и туристам получать удовольствие от праздника.

День сурка в Панксатони получил мировую известность в 1993 году благодаря одноименной кинокомедии, главную роль в которой исполнил Билл Мюррей. Герой Мюррея, метеоролог Фил Коннорс попадает во временную ловушку. Ежедневно он просыпается в один и тот же день – День сурка.

До выхода этого фильма на праздник в Пенсильвании обычно собирались от силы пара сотен человек. Однако сейчас на День сурка в Панксатони, что в 135 км к северу от Питтсбурга, собираются тысячи туристов со всей страны.

В других штатах тоже есть свои сурки, предсказывающие погоду – к примеру, Чак, живущий на нью-йоркском острове Стейтен-Айленд. Сегодня Чак тоже был извлечен из своей норы и тоже не увидел тени, подтвердив, таким образом, прогноз Панксатонского Фила.

С сурком Чаком связаны несколько курьезных – и даже трагических – эпизодов. Так, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио перестал посещать церемонию Дня сурка на Стейтен-Айленде после того, как в 2014 году он случайно уронил Чака, который спустя неделю умер. А в 2009 году Чаку не понравился тогдашний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, и он укусил его за руку.

"Голос Америки"
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