Около 7:30 утра Панксатонский Фил (названный так в честь городка Punxsutawney, что на языке местных индейцев означало "город комаров") вылез из норы на холме Гобблер-Ноб и не увидел своей тени. Согласно народному поверью, это означает ранний приход весны.
Традиция извлекать сурка из норы во второй день февраля для предсказания погоды появилась в США благодаря переселенцам из Германии. Европейские немцы использовали для метеорологических прогнозов барсуков, а в США эту роль поручили суркам. Впервые День сурка был отпразднован в Соединенных Штатах в 1886 году.
Панксатонский Фил, несмотря на свою известность, часто ошибается. Согласно данным Stormfax Almanac, сурок из Пенсильвании оказывался прав в своих прогнозах только в 40% случаев. Но это совершенно не мешает местным жителям и туристам получать удовольствие от праздника.
День сурка в Панксатони получил мировую известность в 1993 году благодаря одноименной кинокомедии, главную роль в которой исполнил Билл Мюррей. Герой Мюррея, метеоролог Фил Коннорс попадает во временную ловушку. Ежедневно он просыпается в один и тот же день – День сурка.
До выхода этого фильма на праздник в Пенсильвании обычно собирались от силы пара сотен человек. Однако сейчас на День сурка в Панксатони, что в 135 км к северу от Питтсбурга, собираются тысячи туристов со всей страны.
В других штатах тоже есть свои сурки, предсказывающие погоду – к примеру, Чак, живущий на нью-йоркском острове Стейтен-Айленд. Сегодня Чак тоже был извлечен из своей норы и тоже не увидел тени, подтвердив, таким образом, прогноз Панксатонского Фила.
С сурком Чаком связаны несколько курьезных – и даже трагических – эпизодов. Так, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио перестал посещать церемонию Дня сурка на Стейтен-Айленде после того, как в 2014 году он случайно уронил Чака, который спустя неделю умер. А в 2009 году Чаку не понравился тогдашний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, и он укусил его за руку.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Суд арестовал задержанных с девятью тоннами кокаина российских моряков (10)
Суд в Кабо-Верде арестовал 11 российских моряков,...
Мадуро предупредил о возможной гражданской войне в Венесуэле (2)
Каракас желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние...
Трамп не исключает применения вооруженных сил США в Венесуэле (16)
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в...
Трамп не исключил возможности нового "шатдауна" (1)
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности...
На востоке Швеции из-за сильного снегопада начались перебои в подаче электроэнергии (2)
В Швеции тысячи домохозяйств остались без...
TOP новостей
Фавориты тотализаторов на президентских выборах в Литве — Сквернялис, Шимоните, Науседа (71)
Литовские букмекеры фаворитами запланированных на май...
Эксперт InformNapalm Михаил Макарук: если вас захотят взломать, то это обязательно сделают (379)
25 января этого года агентство Reuters сообщило со ссылкой...
Погода: весеннюю свежесть сменит внезапный мороз (6)
Хотя выходные тихие и по-весеннему свежие, уже во...
На месте планетария в Вильнюсе появится учебный центр (6)
Так называемый учебный центр STEAM, предназначенный...
Сурок Фил не увидел своей тени, предсказав ранний приход весны (19)
Хотя в это трудно поверить сейчас, когда большая часть...