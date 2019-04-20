Супругу Владимира Зеленского внесли в базу "Миротворца"

Супругу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского - Елену Зеленскую (ее девичья фамилия - Кияшко. - Ред.) - в субботу, 20 апреля, внесли в базу данных сайта "Миротворец". Он публикует информацию о тех, кто участвует в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов и, по мнению организаторов, является врагом украинского государства.

По версии составителей базы, жена Зеленского является "информатором боевиков незаконных вооруженных формирований". Доказательств в поддержку этого утверждения не приводится.

Подтверждений нет

По версии украинского делового портала "Капитал", в апреле 2014 года Зеленская поделилась на своей странице в Facebook публикацией российского издания "Life Новости", призывавшего присылать видео о передвижении украинских войск в обмен за вознаграждение: 10 тыс. рублей за 1 мин.

Комментариев со стороны Елены Зеленской и ее супруга на этот счет не поступало. Ее страница в Facebook удалена. Подтверждения, что скриншот - подлинный, СМИ не приводят.

"День тишины"

Президент Украины Петр Порошенко и его соперник по предвыборной гонке, шоумен Владимир Зеленский 19 апреля приняли участие в дебатах в "Олимпийском" в Киеве в преддверии второго тура выборов главы государства.

В субботу, 20 апреля, в Украине объявлен "день тишины" - запрещена любая агитация в пользу кандидатов и политическая реклама.

Второй тур - 21 апреля

ЦИК Украины 7 апреля объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. За Владимира Зеленского отдали голоса 30,24% избирателей. Петр Порошенко получил поддержку 15,95% проголосовавших.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Его официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

Сайт "Миротворец"

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. В списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как "сепаратистов, террористов или агентов Кремля".