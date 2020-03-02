Sunday Express: США требуют выдачи Олега Тинькова из-за неуплаты налогов

США требуют экстрадиции Олега Тинькова из-за неуплаты налогов. Об этом в воскресенье, 1 марта, написала британская газета Sunday Express со ссылкой на собственный источник.
Основатель "Тинькофф банка" якобы выплатил 20 млн фунтов стерлингов (более 23 млн евро) залога на время судебного разбирательства с налоговой службой США, которое проходит в Великобритании.
На Тинькова надели электронный браслет
Несмотря на одну из крупнейших сумм залога в истории, на Тинькова наложены строгие ограничения: за ним ведется наблюдение с помощью электронного браслета, ему запрещено с 19 до 7 часов покидать свою квартиру в лондонском районе Кенсингтон, также Тинькова обязали сдать паспорта и три раза в неделю отмечаться в полиции.
Представители "Тинькофф банка" отказались комментировать информацию о требованиях США экстрадировать владельца банка. Олег Тиньков являлся гражданином США до 2013 года, потом он отказался от американского гражданства. Daily Express утверждает, что Тиньков мог предоставить недостоверные сведения о своих доходах.
Котировки TCS Group Holding PLC снизились
О судебных слушаниях, инициированных Налоговым управлением США в отношении Олега Тинькова, стало известно 28 февраля. Котировки TCS Group Holding PLC в Лондоне - кипрского акционера "Тинькофф банка" - в пятницу упали на 7,2 процента. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 2,2 млрд долларов.
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