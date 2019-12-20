Судно с россиянами на полном ходу врезалось в яхту на Пхукете

Инцидент произошел возле острова Кай-Нок в провинции Пханнга недалеко от Пхукета около 16:00 в среду. Круизное быстроходное судно ChokSupasarn с туристами на полном ходу врезалось в яхту класса люкс Stella, пишет The Thaiger.

На борту туристического судна находились 45 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта, а также четыре члена экипажа. Пострадали 12 пассажиров прогулочного катера (некоторых выбросило за борт), капитан судна погиб, а один из членов экипажа - 18-летний Киттипонг Самунбут упал в воду, и его до сих пор не могут найти. Поиски ведут спасатели и 12 дайверов, пишет The Daily Mail.

Сообщается, что капитаном яхты был 47-летний россиянин Александр Горбунов. Ни он, ни пассажиры яхты не пострадали, передает "Интерфакс". После аварии Горбунов помогал спасателям в эвакуации пострадавших туристов на берег. Им оказали первую помощь и направили в больницу.

Как уточняет газета Bangkok Post, погибший капитан катера Сурат Мат-Осод уже был судим за неосторожное судовождение после того, как из-за аварии с судна, которым он управлял, упали два южнокорейских туриста и утонули. Десятки других туристов получили травмы. Это произошло в 2014 году у побережья провинции Краби.

Сам Сурат тогда пояснял, что отвлекся на черный пластиковый пакет, который унесло порывом ветра. Он оказался под сиденьем капитана, который попытался его извлечь, "опасаясь, что пакет полетит в сторону туристов". В этот момент и произошла авария.

Отбыв тюремный срок, Сурат вернулся к работе капитаном туристического судна.

Посольство РФ в Таиланде выясняет информацию о пострадавших гражданах России на борту туристического катера. "По факту столкновения туристического катера и прогулочной яхты в провинции Пханг-Нга в акватории Андаманского моря (к востоку от острова Пхукет) посольство России продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, погиб капитан катера - гражданин Таиланда, несколько туристов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Сотрудники консульского отдела посольства находятся на связи с местными властями и проверяют наличие российских граждан среди пострадавших", добавили в посольстве.