Судьбоносная неделя для "брексита": объясняем, что происходит

Попробуем разъяснить, каково состояние дел.

25 марта началсь неделя, которая может стать судьбоносной. На этой неделе парламент Британии должен принять хоть какое-то решение относительно того, как и когда страна выйдет из Евросоюза (и выйдет ли вообще). Во всяком случае, очень многие от него этого ждут.

На прошлой неделе лидеры Европейского союза, явно утомленные неспособностью британских политиков принять это решение, дали им очень короткую отсрочку - всего до 12 апреля. Иначе Британия должна была выйти из ЕС уже 29 марта, к чему она оказалась совершенно неготова.

Точнее, так: ЕС решил, что если британский парламент все-таки одобрит дважды отвергнутый им проект соглашения о выходе из Евросоюза, то сам выход состоится 22 мая. Если не одобрит - ЕС ждет к 12 апреля альтернативных предложений, иначе - "жесткий выход" с разрывом связей.

Что произошло в последние дни и почему это важно?



В субботу на марш против "брексита" в Лондоне вышли сотни тысяч человек. Организаторы даже говорят, что участников было больше миллиона.

В течение пяти дней под онлайн-петицией за отмену "брексита" было оставлено более пяти миллионов подписей.

Ни марш, ни даже петиция не могут иметь прямых последствий, но их массовость добавляет аргументов политикам-противникам "брексита".

На выходных члены правительства Мэй потребовали, чтобы она в ближайшее же время ушла в отставку. Об этом источники, близкие к правительству, рассказали журналистам нескольких газет.

В качестве потенциальных временно исполняющих обязанности премьера назывались де-факто заместитель Мэй Дэвид Лидингтон, а также министр окружающей среды Майкл Гоув и министр иностранных дел Джереми Хант.

"Заговорщики", по словам этих источников, надеются, что отставка Мэй поможет переубедить часть обозленных на нее депутатов, и Палата общин все-таки примет договор с ЕС об условиях выхода. Таким образом удастся и спасти "брексит" и избежать "обвального" выхода.

А в понедельник Тереза Мэй сказала в парламенте, что большинства голосов за соглашение по-прежнему не складывается.

Какие варианты выхода из ЕС есть у Британии сейчас? И кто за них выступает?



1. "Резкий" выход, без какого-либо договора о будущих отношениях - теперь не 29 марта, а 12 апреля. За него - "жесткие брекзитеры", включая несколько десятков депутатов-консерваторов.

2. Принятие парламентом соглашения о выходе, организованный выход 22 мая, начало длительного переходного периода. За это - Тереза Мэй и пара сотен депутатов Палаты общин от ее Консервативной партии. Всего голосующих депутатов в Палате общин - 639.

3. Выход на других условиях - с гораздо более тесной интеграцией в экономическое пространство ЕС, доступ к единому рынку Евросоюза, одновременно отсутствие ограничений на миграцию из ЕС. За это - руководство лейбористов и часть тори. Если парламент в ближайшее же время примет решение о таком курсе, Британии придется просить об очень долгой отсрочке "брексита".

4. Внеочередные выборы. За них - руководство оппозиционной Лейбористской партии. Тори - против. В этом случае Британия тоже вынуждена будет просить отложить выход надолго: новое правительство должно будет заново решить, что делать с "брекситом".

5. Второй референдум. За него до недавнего времени было до сотни депутатов Палаты общин из обеих ведущих партий и все малые оппозиционные партии - у них несколько десятков мандатов.

6. Просто отзыв заявления о выходе. Это должно сделать правительство, но Тереза Мэй не допускает такой возможности: она повторяет, что должна выполнить решение, принятое на референдуме 2016 года.

Какова вероятность всех этих вариантов, сейчас понять крайне трудно.

Что может произойти в ближайшее время?



В ближайшие дни Палата общин, по всем прогнозам, должна путем нескольких "ориентировочных голосований" попытаться выяснить, какой из вариантов поведения в отношении ЕС и "брексита" набирает большинство голосов.

Если такой вариант найдется, Палата общин попытается заставить правительство следовать этим курсом.

Главная проблема в том, что обе ведущие партии расколоты по отношению к "брекситу" минимум на три фракции каждая, и твердого большинства до сих пор не набирал ни один вариант.

Что теперь говорят и пишут в Британии об этом?



Проблема "брексита" из проблемы отношений Британии с ЕС давно превратилась во внутриполитическую проблему самой Британии.

Тереза Мэй попыталась осуществить "брексит", пройдя при этом каким-то срединным путем - и теперь ее яростно критикуют со всех сторон.

"Во-первых, Мэй должна сейчас же, немедленно объявить об отставке. Ненавидимая депутатами, осмеянная лидерами Евросоюза [...] она теперь представляет явную и реальную угрозу для наших шансов избежать катастрофы выхода без соглашения 12 апреля [...] Во-вторых, заменить ее должен Дэвид Лидингтон, ее де-факто заместитель", - пишет обозреватель проевпропейской газеты Guardian Мэтью д'Анкона.

"Мэй последовательно сеяла раздоры там, где дожна была бы создавать национальный консенсус. В отношении "брексита" она следовала курсом, который прежде всего был направлен на сохранение единства Консервативной партии и укрепления ее позиций как премьера. Национальные интересы были в лучшем случае на втором месте", - это редакционная статья газеты Observer.

Не менее яростно критикуют Мэй и ее правительство сторонники решительного разрыва с ЕС, в том числе бывшие министры в ее правительстве Борис Джонсон и Дэвид Дэвис, выступившие в воскресенье и понедельник в газете-флагмане брекситеров Telegraph.

"Тереза Мэй - трусиха, сдавшая "брексит". Единственный путь вперед - это немедленный выход из ЕС", - так озаглавил свою колонку Борис Джонсон.

А Дэвид Дэвис в статье под заголовком "Если соглашение Мэй провалится, мы должны пойти на выход без соглашения", доказывает, как и многие его единомышленники-евроскептики, что решительный разрыв с ЕС не станет для экономики Британии ни катастрофой, ни даже сколько-нибудь серьезной проблемой.