Апелляционный суд Киева в четверг, 5 сентября, освободил из-под стражи бывшего зенитчика из самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха. Цемах является важным свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета над Донбассом.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит, пишет "Украинская правда". Суд возложил на Цемаха сроком на 60 суток в пределах срока досудебного расследования следующие обязательства: прибывать на вызовы к следователю, в суд и к прокурору, не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места жительства и работы.

В то же время электронного браслета Цемах не будет носить.

Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Прямая речь представителя прокуратуры Олега Пересады: "Теперь за жизни господина Цемах будет отвечать сам господин Цемах".

"Может быть угроза (для его жизни - ред.), поскольку достаточно много внимания господину Цемаху уделяется, особенно в контексте расследования сбитого "Боинга"" Малайзийских авиалиний", и, как я отмечал в суде, он является важным элементом установления истины в этом производстве. И мы понимаем, что наш северный сосед достаточно жестко обращается с опасными для себя лицами".

Представитель прокуратуры предположил, что теперь Цемах будет "достаточно труднодоступен для международной совместной следственной группы".

Как предполагают, Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена заключенными с Украиной.

4 июля СМИ сообщили, что украинские правоохранители задержали Владимира Цемаха на оккупированной Донетчине и вывезли на подконтрольную территорию.

Служба безопасности и военные не комментировали информацию.

Родственники Цемаха предполагали, что его задержание связано с делом сбитого малайзийского самолета МН-17. В 2014 году, Цемах руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет.

Впоследствии, во время заседания суда, прокурор по делу Цемаха сказал, что боевик может дать показания по делу МН-17.

В конце июня его арестовали на два месяца. Недавно боевику продлили меру пресечения.

В то же время, в конце августа стало известно, что Россия якобы требует выдать Цемаха в обмен на российских заключенных, и именно из-за этого требования обмен затягивается.

Нидерланды, которые также расследуют дело МН-17, попросили Киев не отдавать боевика. Кроме того, нидерландские следователи заявили, что хотят допросить Цемаха, пока он в Украине и доступен для них.

Журналисты нашли архивное видео, на котором Цемах, вероятно, признается в причастности к трагедии с "Боингом".