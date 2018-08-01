Суд в США заблокировал инструкции по распечатке оружия на 3D-принтерах

Ранее американская НКО Defense Distributed, защищающая право на свободу информации, выложила в интернет чертежи для распечатки оружия на 3D-принтерах.

С 1 августа 2018 года делиться такими документами стало совершенно законно, однако несколько американских штатов начали борьбу против подобной практики.

Как сообщают американские СМИ, после решения суда Defense Distributed прекратила загружать чертежи для создания оружия в сеть.

В понедельник девять штатов подали иск к администрации президента США Дональда Трампа, а также организации Defence Distributed и "Фонд имени второй поправки к констуции" с целью запретить свободное распространение чертежей оружия для 3D-принтеров.

"Фонд имени второй поправки к констуции" - тот самый истец, который подал в суд на госдепартамент США и выиграл, благодаря чему публикация чертежей самодельных пистолетов стала законной.

Президент США Трамп написал в "Твиттере", что разбирается с ситуацией.

I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn’t seem to make much sense!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018

Выстрелить один раз

Defense Distributed - сетевая организация, занимающаяся разработкой огнестрельного оружия, компоненты которого можно распечатать на 3D-принтере.

Организация опубликовала чертежи для создания девяти моделей оружия еще в пятницу, 27 июля, и с тех пор их скачали несколько тысяч человек.

Во вторник сайт Defense Distributed работал с перебоями, многие ссылки, включая ссылки на чертежи, не были доступны.

Полемика вокруг напечатанного на 3D-принтере оружия началась в 2012 году, когда американец Коди Уилсон, называющий себя криптоанархистом, впервые напечатал на таком принтере пистолет, получивший название Liberator ("Освободитель"). Это простое огнестрельное оружие практически не содержит металлических частей и оно способно выстрелить только один раз.

Впоследствии на сайте Defense Distributed, которой руководит Уилсон, были опубликованы инструкции для печати такого оружия. Их скачали сотни тысяч раз. Сейчас организация не только обещает предоставить инструкции для трехмерных принтеров, но и продает детали для самодельного оружия. Также компания выпустила автоматический фрезерный станок Ghost Gunner, который позволяет самостоятельно собрать огнестрельное оружие на основе купленной легальным образом заготовки без серийного номера.

Госдепартамент США распорядился удалить из интернета руководство по созданию оружия на 3D-принтерах в связи с законодательством об экспорте вооружений - и добился своего. Затем последовало юридическое сражение, затянувшееся на четыре года.

Американское законодательство запрещает продавать оружие без серийных номеров, однако его изготовление не запрещается. Существует одно важное исключение: самодельный пистолет должен содержать достаточно металла, чтобы его распознавали металлодетекторы. В случае напечатанного из пластика оружия этот запрет обходится за счет добавления в конструкцию металлической детали, которую легко снять.

Протест прокуроров

В июле 2018 года Defence Distributed неожиданно добилась разрешения публиковать чертежи для изготовления оружия.

Судебное решение возмутило законодателей, а в понедельник прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон заявил, что совместно с прокурорами восьми других штатов подаст иск к Госдепартаменту с требованием запретить незаконное распространение оружия для 3D-принтеров.

"Доступное для скачивания оружие нигде не регистрируется, его сложно обнаружить даже с применением металлодетекторов. Оно доступно всем, вне зависимости от возраста, психического здоровья и наличия судимости", - заявил Фергюсон.

В Госдепартамент также было направлено письмо за подписью прокуроров 21 штата с требованием восстановить запрет на распространение чертежей.

Невидимое оружие

"Мы как руководители правоохранительной системы своих штатов убеждены, что предложенные условия и правила весьма опасны и могут беспрецедентным образом повлиять на общественную безопасность, - говорится в письме. - Они упростят доступ к оружию не только для террористов и международных преступников, но и для людей, которым владение оружием запрещено федеральным законодательством и законами штатов".

Коди Уилсон утверждает, что его победа в суде открыла "эпоху скачиваемого оружия".

Противники решения указывают на вероятность резкого роста количества "невидимого оружия" - незарегистрированного оружия, о существовании которого правоохранительные органы не знают, и как следствие не могут его отследить.