Суд в США заблокировал инструкции по распечатке оружия на 3D-принтерах

Ранее американская НКО Defense Distributed, защищающая право на свободу информации, выложила в интернет чертежи для распечатки оружия на 3D-принтерах.

С 1 августа 2018 года делиться такими документами стало совершенно законно, однако несколько американских штатов начали борьбу против подобной практики.

Как сообщают американские СМИ, после решения суда Defense Distributed прекратила загружать чертежи для создания оружия в сеть.

В понедельник девять штатов подали иск к администрации президента США Дональда Трампа, а также организации Defence Distributed и "Фонд имени второй поправки к констуции" с целью запретить свободное распространение чертежей оружия для 3D-принтеров.

"Фонд имени второй поправки к констуции" - тот самый истец, который подал в суд на госдепартамент США и выиграл, благодаря чему публикация чертежей самодельных пистолетов стала законной.

Президент США Трамп написал в "Твиттере", что разбирается с ситуацией.

I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn’t seem to make much sense!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018