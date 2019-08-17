Суд в США выдал ордер на арест иранского супертанкера

Федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского сверхкрупного океанского танкера Grace 1, после того как Верховный суд (ВС) Гибралтара - заморской территории Великобритании - разрешил судну покинуть пролив. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе министерства юстиции США.

Вашингтон считает, что вся нефть, перевозимая танкером, должна быть изъята, а с владельцев судна - взысканы порядка 995 тыс. долларов (897 тыс. евро) за нарушение Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), актов о банковском мошенничестве и об отмывании средств, а также закона о финансировании терроризма.

По версии следствия, имела место схема "незаконного доступа к финансовой системе США для нелегальных поставок (нефти. - Ред.) в Сирию из Ирана Корпусом стражей исламской революции (КСИР), внесенным в список иностранных террористических организаций".

ВС Гибралтара отпустил моряков

ВС Гибралтара 15 августа отклонил требования США о дальнейшем задержании судна. С индийского капитана судна и трех моряков был официально снят арест. До этого они были освобождены под залог.

История танкерной войны

Иранский супертанкер был задержан 4 июля в Гибралтарском проливе по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза, действующих с 2011 года. Позднее министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что корабль был задержан по запросу США, направленному Великобритании. А ряд информагентств сообщили, что супертанкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля. Подобные действия могут означать нарушение санкций США на экспорт нефти из Исламской Республики.

Иран ответил симметрично. Две недели спустя КСИР заявил о задержании в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, команду которого обвинили в нарушении правил международного судоходства и контрабанде нефти.

В воскресенье, 4 августа, стало известно о задержании Ираном в Персидском заливе еще одного иностранного танкера. Экипаж судна также обвинили в нелегальной перевозке 700 тысяч литров топлива, предназначенного для ряда арабских государств. Топливо конфисковано, семь членов команды задержаны.

В начале июля США заявили о готовности создать военную коалицию для охраны коммерческого судоходства в Ормузском проливе. 5 августа о присоединении к миссии объявили власти Великобритании. В свою очередь Германия и Франция выступают за создание европейской миссии по защите мирного судоходства в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.