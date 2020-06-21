Книга называется "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома".
О полном запрете на издание книги речи не шло, но администрация Белого дома настаивает, что рукопись должна пройти дополнительную проверку на предмет наличия в ней секретной информации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что даже содержание бесед с президентом США относится к категории гостайны, а Болтон, без сомнения, приведет целый ряд их разговоров.
Администрация президента также пыталась предотвратить попадание в магазины небольшого тиража, который уже успели напечатать.
Судья Ройс Ламберт согласился, что Болтон, как он выразился, поставил на кон сферу национальной безопасности США и подверг свою страну угрозе. Однако он постановил, что правительство не смогло убедить его в том, что судебный запрет на публикацию поможет предотвратить непоправимый вред.
Трампа это решение, однако, вполне удовлетворило. В своем "Твиттере" он написал, что это огромная судебная победа над Болтоном, так как суд признал, что экс-советник выдал секретную информацию.
"Тот, кого я вернул [в политику] и дал ему шанс, когда его все списали, нарушил закон, выдав секретную информацию [в больших объемах]. Он должен заплатить за это очень высокую цену, как это было с некоторыми до него. Это не должно никогда повториться!" - написал Трамп.
Адвокат Джона Болтона и руководство издательства также остались довольны вердиктом суда.
Что в книге?
В широкую продажу книга должна поступить 23 июня, ее тираж - сотни тысяч экземпляров. В ней экс-советник пишет, что все действия и решения президента за время пребывания в Белом доме были продиктованы единственным желанием - переизбраться на второй срок.
Среди прочего Болтон утверждает:
- Трамп пытался заручиться поддержкой лидера Китая Си Цзиньпина для победы на выборах 2020 года. В обмен он обещал увеличить объемы закупок китайской сои и пшеницы.
- Трамп был готов вмешаться в уголовные расследования, чтобы оказать личные услуги "диктаторам, которые ему нравятся". В частности, он хотел повлиять на дело, фигурантом которого стала турецкая компания, чтобы помочь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
- Президент США говорил, что "было бы классно" завоевать Венесуэлу, потому что на самом деле эта южноамериканская страна "является частью США".
- Дональд Трамп не знал, что Великобритания является ядерной державой, а однажды спросил своего помощника, входит ли Финляндия в состав России.
Однако, как говорят эксперты, изучившие текст книги, многие обвинения Болтона основаны на его личных разговорах с Трампом, и их невозможно проверить. Трамп со своей стороны заявляет, что книга состоит из лжи и выдуманных историй.
В конце апреля Совет национальной безопасности, с которым Джон Болтон согласовывал текст мемуаров, постановил, что секретных сведений в книге не содержится. Однако в мае один из высокопоставленных сотрудников Совета инициировал дополнительную проверку, в ходе которой пришел к выводу, что не вся засекреченная информация изъята из текста.
Кто такой Джон Болтон?
На пике его карьеры Болтона в политических кругах США называли вашингтонским внешнеполитическим ястребом. Он работал в администрации у Рональда Рейгана и обоих Бушей. В 1989-1993 годах он был помощником госсекретаря по делам международных организаций, а в 2005 году Джордж Буш-младший назначил его американским представителем в ООН.
Уже будучи в команде Трампа, Болтон пытался неоднократно обратить внимание президента на то, что российский президент Владимир Путин ему лжет. В частности, это касалось болезненного вопроса о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.
Болтон говорил тогда, что Трамп должен воспринимать путинские отрицания вмешательства как оскорбление. "Наблюдать за тем, как Путин ему лжет, - сказал Болтон, - должно быть для Трампа прекрасным уроком нравов российского руководства".
Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности в сентябре 2019 года из-за "несогласия с его суждениями".
Болтон стал третьим советником по нацбезопасности, уволенным Трампом с этой должности.
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