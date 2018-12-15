Суд в США признал неконституционной реформу системы здравоохранения "Obamacare"

Суд в штате Техас в пятницу, 14 декабря, объявил антиконституционной реформу системы здравоохранения в США, введенную при бывшем президенте Бараке Обаме ("Obamacare"), удовлетворив тем самыми иск, поданный группой членов Республиканской партии. Дальнейшую судьбу "Obamacare" теперь, судя по всему, будет решать Верховный суд США.

Президент США Дональд Трамп восторженно приветствовал решение техасского судьи Рида О'Коннора: "Вау, но неудивительно, ObamaСare только что объявлена неконституционной авторитетным судьей в Техасе. Прекрасная новость для Америки! Как я всегда и предсказывал, Obamacare будет отвергнута как антиконституционная катастрофа!" Одновременно Трамп призвал Конгресс принять "сильный закон", который обеспечит отличную медицинскую помощь.

Возмущение демократов

Вероятный будущий спикер Палаты представителей Конгресса США - демократка Нэнси Пелоси резко раскритиковала решение суда в Техасе, назвав его абсурдным, и обещала незамедлительно обжаловать его. "Республиканцы несут всю ответственность за это ужасное решение", - заявила она.

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер сказал, что постановление суда в Техасе, очевидно, "зиждется на ошибочной правовой аргументации", и выразил надежду на то, что оно будет отвергнуто судом высшей инстанции. Но, если данное решение будет подтверждено, "это обернется катастрофой для десятков миллионов американских семей", - добавил он.

Верховный суд США в 2012 году постановил сохранить "Obamacare". Пять из девяти судей, которые тогда проголосовали за сохранение закона, по-прежнему являются членами Верховного суда.