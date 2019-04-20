Суд в США приговорил мужчину к пожизненному заключению за издевательства над детьми

57-летний Дэвид и 50-летняя Луиза Терпин приговорены в пятницу к пожизненному заключению и 25 годам тюрьмы соответственно за то, что в течение нескольких лет держали взаперти, подвергали издевательствам и побоям 12 из 13 своих детей, передает ТАСС со ссылкой на ABC.
Louise Anna Turpin, Davidas Allenas Turpinas
© AFP / Scanpix

Вердикт вынес Верховный суд округа Риверсайд в штате Калифорния. В феврале подсудимые признали себя виновными в пытках и в лишении свободы передвижения.

Супруги Терпин были арестованы в январе прошлого года после того, как их 17-летняя дочь сбежала из заточения в доме в населенном пункте Перрис (штат Калифорния) и позвонила по номеру службы спасения 911.

Девушка сообщила, что ее родители регулярно подвергают побоям ее сестер и братьев, не дают им выходить на улицу и держат впроголодь. Она также рассказала, что Терпины приковывали дочерей к кроватям на один или даже два месяца, снимая с них цепи только, чтобы те могли помыться и сходить в туалет.

Следствие установило, что родители кормили детей дважды в день, давая им арахисовое масло, колбасу, неподогретые лепешки-буррито или картофель-фри из морозилки холодильника. Потерпевшие, когда их нашли и освободили, были истощены. Единственным исключением был самый младший мальчик.

Дэвид Терпин на суде утверждал, что никогда не желал зла своим детям и любит их. Его жена попросила извинения у потерпевших и выразила надежду, что после отбытия наказания сможет увидеть их снова.

NEWSru.com
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