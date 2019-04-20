Вердикт вынес Верховный суд округа Риверсайд в штате Калифорния. В феврале подсудимые признали себя виновными в пытках и в лишении свободы передвижения.
Супруги Терпин были арестованы в январе прошлого года после того, как их 17-летняя дочь сбежала из заточения в доме в населенном пункте Перрис (штат Калифорния) и позвонила по номеру службы спасения 911.
Девушка сообщила, что ее родители регулярно подвергают побоям ее сестер и братьев, не дают им выходить на улицу и держат впроголодь. Она также рассказала, что Терпины приковывали дочерей к кроватям на один или даже два месяца, снимая с них цепи только, чтобы те могли помыться и сходить в туалет.
Следствие установило, что родители кормили детей дважды в день, давая им арахисовое масло, колбасу, неподогретые лепешки-буррито или картофель-фри из морозилки холодильника. Потерпевшие, когда их нашли и освободили, были истощены. Единственным исключением был самый младший мальчик.
Дэвид Терпин на суде утверждал, что никогда не желал зла своим детям и любит их. Его жена попросила извинения у потерпевших и выразила надежду, что после отбытия наказания сможет увидеть их снова.
Суд в США приговорил мужчину к пожизненному заключению за издевательства над детьми
57-летний Дэвид и 50-летняя Луиза Терпин приговорены в...
Президент Грузии позвонила Керсти Кальюлайд после ее встречи с Путиным (23)
Саломе Зурабишвили поблагодарила президента Эстонии...
Супругу Владимира Зеленского внесли в базу "Миротворца" (9)
Создатели сайта "Миротворец" называют Елену Зеленскую...
Пожар в Нотр-Даме: пчелы, жившие под крышей собора, выжили
Крохотные обитатели собора Парижской Богоматери...
В Кабуле неизвестные напали на правительственный квартал (2)
В Кабуле неизвестные ворвались в министерство связи....
TOP новостей
Эмигранты рассказали, что в Литве плохо, и почему они уехали (288)
Люди эмигрируют из Литвы не только по экономическим...
Парламент Литвы снова поднимает вопрос работы магазинов в выходные дни (12)
После того как выяснилось, что в первый день Пасхи в...
Vilmorus: изменился лидер президентской гонки (106)
Кандидат от консерваторов на пост президента Литвы...
Президент и нацменьшинства в Литве: неизвлеченные уроки и новые ожидания (45)
В мае Литва будет выбирать президента. Почти 14% ее...
Случай с пьяными роженицами показал литовскую реальность: с такой матерью должны работать специалисты (8)
Многих жителей Литвы потрясла история нетрезвой...