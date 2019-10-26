Министерство юстиции США до 30 октября должно представить Конгрессу полную версию доклада спецпрокурора по России Роберта Мюллера. Такое решение в пятницу, 25 октября, принял судья в Вашингтоне. Необходимость публикации материалов "больше, чем необходимость в поддержании дальнейшей секретности", - заявила судья. Ранее представители Демократической партии, которые обладают большинством в Палате представителей, потребовали доступа к неотредактированному варианту доклада. В рядах демократов хотят использовать публикацию полного доклада Мюллера в рамках импичмента президента США Дональда Трампа.
Спецпрокурор Мюллер в течение почти двух лет занимался расследованием о возможном сговоре между российской стороной и предвыборным штабом Трампа, что нанесло ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. Мюллер пришел к выводу, что российская сторона пыталась вмешаться в выборы, а также отметил, что Трамп неоднократно выступал против действий следствия и не снял с него полностью ответственность. Министр юстиции США Уильям Барр до сих пор опубликовал только один вариант доклада, в которой несколько разделов были засекречены. Барр утверждал, что там содержалась конфиденциальная информация.
Политический скандал в США вспыхнул в связи с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. В ходе беседы глава Белого дома, по данным СМИ, пытался вынудить Киев начать расследование в отношении потенциального соперника Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года - Джозефа Байдена, а также его сына Хантера. Трамп отверг обвинения в давлении, назвав этот звонок "дружелюбным", и разрешил публикацию стенограммы беседы. Зеленский тоже заявил, что никто не пытался давить на него. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о подготовке процедуры импичмента Дональда Трампа. Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвиняет президента США в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением. Сам Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.
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