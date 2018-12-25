"Северная Корея виновна в пытках, захвате заложника и внесудебной расправе с Отто Вормбиром, а также травме, которую в результате этого получили его отец и мать", – сказано в решении судьи Берила Хоуэлла.
Компенсация оказалась меньше той, что добивалась семья Вормбира: она требовала миллиард долларов в качестве наказания и 46 миллионов долларов за пережитые страдания. При этом реального механизма, как заставить Пхеньян заплатить, у властей США нет.
Что именно произошло с Вормбиром в тюрьме – до сих пор неизвестно. По версии северокорейских властей, у американца были проблемы со здоровьем, и юноша якобы впал в кому вскоре после вынесения ему приговора. По их версии, якобы он заразился ботулизмом, а потом выпил снотворное и не проснулся.
Американские врачи диагностировали у Отто "масштабную потерю тканей головного мозга", а проводивший вскрытие судмедэксперт заявил, что американец умер от того, что его мозг перестал получать кислород и кровь. Позже врачи предположили, что причиной смерти Вормбира могла быть неврологическая травма неизвестного происхождения.
Власти Северной Кореи отвергли обвинения в жестоком обращении или пытках американского студента Отто Вормбира. Однако представители семьи заявили, что "Режим Ким Чен Ына несет юридическую и моральную ответственность за смерть Отто". Ранее президент США Дональд Трамп также обвинял власти КНДР в смерти студента, а США также вводили временный запрет на посещение гражданами страны Северной Кореи.
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