Апелляционный суд шведского округа Свеа подтвердил решение Стокгольмского арбитража по конфликту с "Нафтогазом Украины" о поставках российского газа, отклонив жалобу российского концерна. Апелляционный суд не выявил ошибок арбитражного суда в ходе арбитражного разбирательства, говорится в заявлении, распространенном в среду, 28 ноября.
Кроме того, в заявлении указывается, что еще два спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" будут рассмотрены в 2020 году. Решение апелляционного суда не может быть обжаловано.
Решение Стокгольмского арбитража
Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на транзит газа через территорию Украины. По нему "Газпром" должен заплатить украинской стороне 2,6 миллиарда долларов за недостаточные объемы транзита газа.
28 мая того же года "Газпром" обратился в апелляционный суд шведского округа Свеа с требованием об отмене вердикта Стокгольмского арбитража, а 7 июня подал в тот же суд ходатайство о приостановлении исполнения решения арбитража, связанного с попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного взыскания средств.
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