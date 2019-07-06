Апелляционный суд Варшавы подтвердил ранее вынесенное решение о выдаче властям России бывшего генерального директора компании-собственника кемеровского торгового центра (ТЦ) "Зимняя Вишня" Вячеслава Вишневского. Об этом сообщает в пятницу, 5 июля, РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Окружного суда Варшавы.

Вишневского задержали в Польше в конце марта этого года по запросу РФ. Окружной суд Варшавы тогда разрешил выдать его России, но защита Вишневского обжаловала это решение. Апелляционный суд жалобу адвокатов не удовлетворил, теперь дело передано министру юстиции, который должен принять окончательное решение.

Вячеслав Вишневский был генеральным директором "Кемеровского кондитерского комбината", который являлся основным владельцем ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Произошедший в торговом центре в марте 2018 года пожар унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

В России Вишневского подозревают в том, что он дал взятку в 7 млн рублей, чтобы скрыть нарушения при реконструкции "Зимней вишни". Вишневский покинул Россию еще в 2016 году, он жил в Испании.