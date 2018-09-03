

Ва Лоне и Чжо Со У были арестованы в декабре прошлого года, после встречи с двумя полицейскими в ресторане в Янгоне, которые передали им пачку документов. Их обвинили в нарушении Закона о секретной информации, введенного в действие в 1923 году, когда Мьянма называлась Бирмой и находилась под британским колониальным правлением. Оба журналиста отрицали, что просили передать им документы.

Журналисты освещали жестокую военную кампанию в штате Ракхайн, в результате которой около 700 тысяч мусульман рохинджа бежали через границу в соседний Бангладеш с августа прошлого года. Они заинтересовались историей убийства десяти рохинджа полицейскими и солдатами в деревне Ин Дин.

Вынесение вердикта ожидалось на прошлой неделе, но было отложено из-за болезни председательствующего судьи.

Арест Ва Лоне и Чжо Со У вызвал международное возмущение среди поборников свободы слова и правозащитников, которые рассматривали их дело как первое реальное испытание для свободы слова в Мьянме, перешедшей к демократии в 2016 году после десятилетий репрессивного военного правления.

Главный редактор Reuters Стивен Дж. Адлер осудил вердикт, назвав его "печальным днем для Мьянмы", двух журналистов "и прессы во всем мире", заявив, что власти Мьянмы должны исправить ситуацию "в срочном порядке". По мнению Адлера, решение судьи стало "большим шагом назад в переходе Мьянмы к демократии [и] не может сочетаться с принципом верховенства закона или свободой слова".

Военные и гражданские власти запрещают большинству журналистов и международных наблюдателей самостоятельно путешествовать по штату Ракхайн. Они отвергают обвинения в этнических чистках, выдвинутые ООН и США, но отдали под суд нескольких солдат в связи с убийствами в деревне Ин Дин.

На прошлой неделе специальная комиссия ООН по расследованию выпустила доклад, в котором обвинила военных Мьянмы в многочисленных злодеяниях во время прошлогодних репрессий против мусульман рохинджа "с намерениями осуществить геноцид". Комиссия призвала привлечь к ответственности высший генералитет, включая главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлайна за геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

Facebook заблокировал страницы генерала и других представителей высшего военного руководства Мьянмы, объяснив это необходимостью пресекать распространение ненависти и дезинформации в связи с кризисом вокруг рохинджа.