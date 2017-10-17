Решение об аресте без права выхода на свободу под залог Жорди Санчеса и Жорди Куишара приняла следователь Национальной судебной палаты Испании (НСПИ) Кармен Ламела.
Они обвиняются в "подстрекательстве к неповиновению властям" членов своих организаций. Речь идет об основных общественных структурах сторонников независимости Каталонии, которые насчитывают в своих рядах десятки тысяч активистов.
Следователь посчитала, что подозреваемые несут ответственность за события в Барселоне, произошедшие 20 и 21 сентября. Именно они, по ее данным, руководили тогда участниками протеста, которые блокировали в течение суток правительственные здания в каталонской столице, где представители Гражданской гвардии (жандармерии) производили выемку документов, относящихся к намеченному на 1 октября референдуму о независимости Каталонии.
Манифестанты не позволяли сотрудникам выйти из офисных зданий с изъятой документацией и привели в полную негодность несколько автомобилей жандармов. Плебисцит был запрещен по решению Конституционного суда Испании.
Санчес и Куишар обвинялись в умышленном сопротивлении представителям власти, выполнявшим судебное постановление. Следователь объяснила свое решение также опасениями, что, оставшись на свободе, подозреваемые вновь могут организовывать беспорядки, учитывая в целом нестабильную ситуацию в регионе. В ходе допроса, который проходил в помещении НСПИ в Мадриде, оба они отказались отвечать на какие-либо вопросы следствия.
Вместе с тем Ламела оставила на свободе, несмотря на требование прокурора об аресте, еще двоих подозреваемых — главу полиции Каталонии майора Жозепа Льюиса Траперо и его заместителя лейтенанта Терезу Лаплана.
Однако дело по статье о "подстрекательстве к неповиновению властям" заведено и против них: они не смогут отлучаться из Испании и должны будут регулярно являться в суд по месту жительства для доказательства своего присутствия в стране.
Полицейские подозреваются в том, что, сочувствуя манифестантам, не отреагировали своевременно на их действия и не оказали помощь гвардейцам. Речь идет о первых арестах, связанных с проведением незаконного референдума о каталонской независимости.
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