"Процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства", – сказано в решении суда.
В Нацбанке сообщили, что будут обжаловать это решение:
"Законность решений очевидна и обратная процедура в этом вопросе невозможна, для этого нет ни правовых, ни экономических оснований. Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", – сообщил 18 апреля начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Украины Виктор Григорчук.
"Обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", – также добавил он.
*****
ПриватБанк был основан в 1992 году. Его крупнейшим владельцем с долей в 41,6% был украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который находится в оппозиции по отношению к президенту Петру Порошенко. На момент аннексии Крыма ПриватБанк был крупнейшим среди 108 банков, действовавших в Украине.
В декабре 2016 года правительство Украины и глава Нацбанка Валерия Гонтарева приняли решение перевести банк в 100%-ю государственную собственность. Гонтарева и правительство объясняли это тем, что по итогам 2016 года ПриватБанк не выполнил своих обязательств по докапитализации и проводил "невзвешенную кредитную политику". Расследователи программы "Схемы", в частности, сообщали, что банк выдал большое количество кредитов (более $4,23 млрд) компаниям-однодневкам, не ведущим деятельности, либо фирмам, связанным с экс-владельцами, в основном с самим Коломойским.
Также, по данным Нацбанка Украины, на 1 декабря 2017 года недостаток капиталов банка вырос до 148 млрд гривен ($5,6 млрд), а банк почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования.
Однако у банка было слишком большое количество частных клиентов в Украине (более 20 млн человек, то есть половина населения), и его крах мог привести к краху всей банковской системы страны. Именно поэтому было принято решение его спасать, объясняли в Нацбанке.
Коломойский тогда заявил, что решение о национализации ПриватБанка является "классическим рейдерством", и подчеркивал, что положение банка вовсе не было таким плохим, как утверждали в Нацбанке. В преддверии президентских выборов он неоднократно требовал от президента Украины Петра Порошенко вернуть ему банк или "по крайней мере два миллиарда долларов капитала, которые там лежало".
"Приват – это обуза для государства. Оно не знает, что с банком делать. Государство про*рало весь кредитный портфель, который был в банке, и сейчас рассказывает, что по вине Коломойского и Боголюбова по кредитам ничего не платится", – заявлял олигарх.
Критики Порошенко считали, что вопрос ПриватБанка обязательно должен быть поднят на предстоящих дебатах Порошенко и Владимира Зеленского, особенно с учетом того, что Порошенко называл Зеленского "марионеткой Коломойского". Сам олигарх, который последние несколько лет живет в Израиле, говорил, что в случае победы Зеленского может вернуться в Украину.
Зеленский заявил, что считает Путина врагом (20)
Шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский...
Суд в Киеве удовлетворил иск Коломойского о неправомерности приватизации ПриватБанка (20)
Окружной административный суд Киева 18 апреля...
Парламент Греции принял резолюцию о требовании репараций от Германии (1)
Размер репараций парламентская комиссия оценила в 270...
Турчинов: ФСБ и Генштаб РФ должны быть признаны террористическими организациями (8)
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны...
Time второй раз подряд не включил Путина в список самых влиятельных людей (15)
По заключению американского журнала, лидером 2019 года...
TOP новостей
Новейшие президентские рейтинги: ситуация накаляется (95)
Президентская гонка в Литве выходит на финишную...
Неприглядная статистика: каждый 7 житель Литвы рассчитывает только на пенсионное пособие (33)
15% участников опроса считают, что в старости будут...
А.Ужкальнис. Почему украинцы в Литве - это литовцы (132)
Двойное гражданство нужно, чтобы литовцам было лучше....
В Шальчининкай прошла дискуссия: "Президент и нацменьшинства в Литве: какие ожидания?" (71)
В мае Литва будет выбирать президента. Почти 14...