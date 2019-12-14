Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца украинского военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Žurnalisto P. Šeremeto laidotuvės
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"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении подозреваемого Антоненко Андрея Сергеевича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 февраля 2020 года", - заявил судья Сергей Вовк в ходе судебного заседания.

Ранее Печерский суд избрал аналогичную меру пресечения волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, которая также является подозреваемой по делу об убийстве Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Изначально следствие называло приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета, однако в итоге основной версией стала дестабилизация ситуации в стране.

В четверг глава МВД Украины Арсен Аваков написал в своем "Фейсбуке", что полиция задержала подозреваемых по делу об убийстве журналиста. "Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела", - отмечал Аваков.

Одним из подозреваемых стал музыкант группы Riffmaster и действующий военнослужащий сил спецопераций Андрей Антоненко, принимавший участие в боевых действиях в Донбассе.

Как сообщил Аваков на брифинге в Киеве, помимо Антоненко к убийству могут быть причастны еще четыре человека: врач-волонтер Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь и супруги Владислав и Инна Грищенко, также воевавшие в Донбассе.

Перед тем, как были названы имена подозреваемых, Аваков сказал, что материалы дела носят "шокирующий характер", и добавил, что "общество должно понимать границу между патриотизмом и предательством".

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге МВД пообещал, что имена заказчиков убийства будут установлены. "Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ уже в следующий раз, и это будет третья, последняя наша встреча по резонансному убийству Павла Шеремета", - говорил он.

Павел Шеремет около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет он жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда".

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