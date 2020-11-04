Суд в Италии оправдал украинского нацгвардейца Маркива. Его обвиняли в убийстве журналистов

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает скорейшего возвращения Маркива в Украину.

"Виталий выступил в суде. Выступил сдержано, достойно и эмоционально. Он сказал, что сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности, - заявил после приговора министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который находился на процессе в Милане. - Еще раз подчеркнул, что он военнослужащий и знает, что такое дисциплина и достоинство. И все обвинения против него безосновательны".

Зеленский также приветствовал отмену приговора Маркиву, заявив, что лично просил итальянских руководителей способствовать пересмотру его дела "ради вынесения справедливого решения". "Всей страной мы внимательной следили за делом Виталия, беспокоились, - заявил Зеленский. - Освобождение нацгвардейца Маркива - это победа справедливости".

Маркива - старшего сержанта Национальной гвардии Украины - обвиняли в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его русского переводчика и журналиста Андрея Миронова во время боев под Славянском.

Приговор Маркиву вызвал возмущение на Украине: многие считают его настоящим патриотом своей страны: имея итальянский паспорт, он приехал защищать идеалы демократии на Евромайдан. А потом пошел добровольцем на фронт в Донбассе.

Для противников официального Киева это дело было ценно тем, что впервые суд европейской страны фактически признал украинских военных в Донбассе убийцами журналистов.

Судьба нацгвардейца стала предметом переговоров Зеленского с лидерами Италии и с папой римским, а МВД Украины подготовило к апелляции материалы, которые, как надеялись в ведомстве, могут в корне изменить отношение суда к Маркиву.

Маркив свою вину не признает и настаивает, что никакого отношения к гибели журналистов не имеет.

Кто такой Маркив

Маркив родился в Тернопольской области, а в 2003 году вместе с семьей переехал в Италию и позже получил там гражданство.

Во время революции 2013-14 годов он вернулся на Украину, был членом Самообороны Майдана.

После начала войны на Донбассе стал волонтером, а позже - бойцом 1-го батальона Национальной гвардии оперативного назначения - это подразделение в основном состояло из бывших "майдановцев". Воевал под Славянском и получил звание старшего сержанта, которое не является офицерским.

Чтобы навестить мать, в 2017 году Маркив отправился в Италию, где его задержали итальянские правоохранительные органы.

Обвинение

Маркива арестовали 30 июня 2017 году в городе Болонья. С тех пор он находился в следственном изоляторе.

Согласно первой версии обвинения, 24 мая 2014 года Маркив как "командир" Нацгвардии был причастен к 30 минометным ударам по подножью горы Карачун, где находились журналисты. В результате этого погиб Роккелли и его фиксер-переводчик Миронов.

Потерпевших в суде представляла семья журналиста Роккелли, профсоюзная федерация итальянской прессы (FNSI), региональная Ассоциация журналистов Ломбардии (ALG), а также основанная Роккелли организация Cesura Lab.

Сам Маркив не отрицал, что в день гибели журналистов находился на горе Карачун в составе своего батальона Нацгвардии. В планшете Маркива, который у него изъяли во время ареста, были обнаружены десятки фотографий, сделанных на этой возвышенности.

Обвинение решило, что на некоторых из этих снимков зафиксирована боевая позиция Маркива. Следователи сделали вывод, что с нее просматривается место, где под обстрел попали журналисты.

По данным прессы, вначале Маркива обвинили в том, что он и его часть обстреляли из минометов овраг, в котором находились журналисты. Но затем украинская Нацгвардия предоставила доказательства, что на тот момент у нее на вооружении минометов не было, и картину обвинений несколько изменили.

В приговоре суда первой инстанции, признавшего Маркива виновным, было сказано, что он должен был наблюдать за своим сектором около подножия горы Карачун, увидел безоружных репортеров и открыл по ним огонь из автомата. А после этого скорректировал огонь минометов Вооруженных сил Украины.

Аргументы защиты

Адвокаты украинца настаивали, что обвинения не основаны на реальных свидетельствах и являются абсурдными.

После вынесения крайне сурового приговора в деле начал активно участвовать один из наиболее влиятельных украинских политиков - министр внутренних дел Арсен Аваков: именно в его сферу влияния входит Национальная гвардия, в которой служил Маркив.

Осенью 2019 года МВД забрало у СБУ дело о гибели Роккелли и Миронова. Полицейские следователи провели десятки допросов и экспертиз, на основании которых Аваков этим летом заявил о получении свидетельств невиновности Маркива.

Как сообщили в украинской полиции, благодаря допросам военных Нацгвардии, которые служили вместе с Маркивым, была установлена точная позиция, на которой тот нес службу. Согласно этим сведениям, он находился на расстоянии 1760 метров от места гибели журналистов, то есть вести по ним прицельный огонь не мог. Кроме того, украинские власти утверждают, что с этой точки овраг "был за пределами визуального наблюдения".

Украинские полицейские заявили, что нашли местного жителя, который, вероятно, прыгнул в овраг вместе с журналистами и таксистом. Этот человек сообщил, что первые очереди 24 мая 2014 года прозвучали не с Карачуна, а со стороны завода "Зевс", который тогда находился под контролем сепаратистов.

Кроме того, следователи провели фонологическую экспертизу видеозаписи, которую сделал Роккелли в овраге за считанные минуты до смерти. Как они утверждают, результаты свидетельствуют, что по журналистам стреляли не дистанции полтора километра, где находились украинские силовики, а с 200-300 метров, то есть со стороны завода "Зевс".