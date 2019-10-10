Этот иск является одним из 13 тыс., поданных против Johnson & Johnson в связи с побочными эффектами этого препарата. Мюррей, как и другие истцы в этом объединенном деле, утверждал, что у него начала расти грудь после того, как ему прописали этот нейролептик, когда он был несовершеннолетним. Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США одобрило препарат в конце 1993 года для лечения шизофрении и приступов биполярного расстройства у взрослых.

По мнению истца, компания знала о таком побочном эффекте, как увеличение ткани молочных желез у мужчин (гинекомастия), но не уведомила об этом врачей.

В 2015 году суд присяжных вынес первый вердикт по этому делу, обязав компанию выплатить истцу 1,75 миллиона долларов, но позже сумму снизили до 680 тысяч. Однако Мюррей подал апелляцию и вот, по новому решению присяжных Филадельфии, ему присудили восемь миллиардов.

Впрочем, эти деньги Мюррей не получит, так как представители компании Johnson & Johnson заявили, что оспорят это решение суда, чтобы "аннулировать этот необоснованный вердикт".

Юристы J&J заявили, что размер выплаты "крайне несоразмерен изначальной компенсации, и компания уверена, что это решение будет отменено", передает Reuters. Кроме того, они отмечают, что присяжным не дали заслушать свидетельства преимуществ препарата.

После такого вердикта акции Johnson & Johnson упали в цене на 1,3%, сообщает РБК.

Отметим, что причиной гинекомастии (увеличения грудных желез) может быть длительный прием целого ряда препаратов, кроме рисперидона. Это может быть спиронолактон, дигиталис, метилдопа, резерпин, мепробамат, фенотиазин, кетоконазол, канабианты, гормонотерапия эстрогенами, тестостероном или гонадотропином.

Кроме того, грудь может увеличиваться в результате различных эндокринных заболеваний: синдрома Клайнфельтера, тестикулярной феминизации, синдрома Райфенштейна, кастрации и гипотиреоза, опухоли яичек, хориокарциномы, опухоли гипофиза и надпочечников. Гинекомастия может быть последствием опухолевого синдрома при раке бронхов. Она возникает также при циррозе печени, дистрофии от голодания.