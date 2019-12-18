Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение международного арбитража о взыскании с России более 44 млн долларов (в пересчете - 39,4 млн евро) в пользу украинской нефте- и газодобывающей компании "Укрнафта". Кроме того, суд обязал Россию компенсировать "Укрнафте" судебные расходы в размере 155 тысяч швейцарских франков (141,4 тысячи евро), сообщает украинская компания в среду, 18 декабря.
В апреле Международный арбитражный суд обязал Россию выплатить "Укрнафте" свыше 44 млн долларов за экспроприацию ее активов на территории аннексированного украинского полуострова Крым. В мае российская сторона обратилась в Верховный суд Швейцарии с требованием отменить это решение.
Экспроприация 16 АЗС в Крыму
"Укрнафта" обвиняла Москву в нарушении обязательств российско-украинского двустороннего инвестиционного договора. После аннексии Россией украинского полуострова 16 автозаправочных станций, расположенных в Крыму, были экспроприированы "незаконными вооруженными формированиями государства-агрессора", говорится в сообщении компании.
В июне 2015 года "Укрнафта" обратилась в арбитраж ООН из-за активов в Крыму. Арбитраж определил, что в соответствии с двусторонним соглашением украинская компания является инвестором, а ее имущество в Крыму - инвестициями.
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