Оболонский райсуд Киева считает достаточными доказательства вины экс-президента Виктора Януковича по поводу госизмены и пособничества в ведении агресивной войны.

"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (госизмена), частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - сказал судья.

Оглашение приговора продолжается. Как сообщила пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко, на данный момент суд еще не признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным ни по одной статье Уголовного кодекса, которые инкриминируют ему прокуратура по делу о государственной измене.

Отвечая на вопрос, является ли признание доказательств обвинения по делу о госизмене надлежащими и допустимыми на данный момент для признания виновности Януковича по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена), Свинаренко заявила: "Абсолютно нет. Сейчас провозглашается, что доказательства являются надлежащими и допустимыми и описывается каждый из этих доказательств".

Также она добавила, что признание или не признание вины обвиняемого, а также назначено наказание суд огласит в конце приговора.

Как сообщал УНИАН, Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.