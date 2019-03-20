Европейский суд в Люксембурге разрешил Германии высылать тех, кому было отказано в получении убежища, в другие страны Евросоюза, даже если там существуют недостатки в системе социальной поддержки.
Соответствующее решение было принято высшей судебной инстанцией ЕС во вторник, 19 марта. Исключение составляют случаи, когда высылаемые окажутся в стране высылки в ситуации экстремального материального недостатка, то есть у них не будет средств удовлетворить свои элементарные потребности.
Европейский суд рассмотрел этот вопрос в связи с обращением нескольких немецких судов, требовавших единой европейской трактовки для подобных случаев. По данным немецкого МВД, Германия практически не высылает тех, кому отказано в убежище, в Венгрию, Грецию и Болгарию, поскольку немецкие суды не могли оценить, насколько обращение с мигрантами там соответствует европейским нормам.
Согласно изложению Европейского суда, бедность или сильное ухудшение материального состояния не является достаточной причиной для отмены высылки. Другое дело, если высылаемый не способен найти себе питание, жилье, лишен доступа к воде и подвергается физическому или психологическому насилию.
В феврале Германия расширила список "безопасных" стран, куда разрешается депортировать мигрантов — в частности, в него вошли Грузия, Алжир, Марокко и Тунис.
В Киеве наконец запретили выступления передвижных цирков с животными
Окружной административный суд Киева признал законным...
Второй президент Казахстана принял присягу
Касым-Жомарт Токаев 20 марта принял присягу президента...
Лоббисты в ЕС: сколько стоит попытка повлиять на Брюссель
Как выглядит лоббизм в Европе в эпоху нарастающего...
Причины и последствия неожиданной отставки президента Казахстана (3)
Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих...
TOP новостей
Один из лучших в мире производителей велосипедов находится в Литве
Велосипедист, который вдруг стал обгонять всех,...
Социологический опрос: прояснилось настроение литовских избирателей (2)
Лидерами рейтингов остаются Союз...
В Литве началась декларация доходов, вышел из строя сайт Налоговой инспекции (6)
20 марта, когда в Литве официально началась декларация...
Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары (67)
Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз...