Прокуратура сообщила, что подобный запрос был отправлен в США еще в 2014 году. В ответ Вашингтон прислал меморандум (официальный документ) с описанием снимков и сопутствующей технической информацией.

Затем главному прокурору Нидерландов по делам терроризма предоставили возможность проверить, насколько верно была изложена информация в меморандуме. Прокурор смог лично ознакомиться с засекреченными американскими снимками и сверить их с описанием в меморандуме.

“Прокурор пришел к выводу, что информация в меморандуме подтверждается другими источниками, с которыми он ознакомился”, - сообщил сегодня судья, ведущий заседание.

Меморандум, предоставленный США, и заключение прокурора Нидерландов по делам терроризма были приобщены к материалам дела. Однако сами спутниковые снимки, имеющиеся у США, так и не были рассекречены, а значит, широкая общественность их не увидит.

“Речь идет, предположительно, о снимках с секретных военных спутников США. США не хочет делиться их исходными данными, поскольку это раскроет технические возможности таких спутников. Поэтому американцы поделились данными, которые эти спутники собрали, через сотрудника нидерландских органов безопасности, который лично видел исходные сведения”, - считает представитель расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев.

Ранее Объединенная следственная группа (JIT), которая ведет международное расследование крушения "Боинга" МН17, заключила, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук" близ населенного пункта Снежное. При этом следователи уверены, что ракетный комплекс был доставлен на Украину из России.

В причастности к крушению самолета прокуратурой Нидерландов обвиняются четверо:

Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ

Сергей Дубинский, гражданин России, старший офицер ГРУ армии России в отставке

Олег Пулатов, гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России

Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР

Российские власти последовательно отрицают свою причастность к гибели самолета.

Суд проходит по законам Нидерландов, поскольку большинство из 298 человек, находившихся на борту самолета, были гражданами этой страны.