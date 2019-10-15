Им не удалось поджечь шесть канистр с газом, которые находились в автомобиле.

Осужденным Инес Мадани, Орнелле Гийигманн, Саре Эрвуэ, Амель Сакау и Самие Шалель - от 22 до 42 лет, все они француженки, принявшие ислам.

Мадани выдавала себя за мужчину - исламистского боевика, вербующего женщин в группировку "Исламское государство" (запрещена во многих странах, включая Россию). Она получила самый большой срок - 30 лет тюрьмы. Гийигманн, замужнюю женщину, мать троих детей, приговорили к 25 годам.

Эрвуэ и Сакау дали по 20 лет каждой, а Шалель - 5 лет.

Адвокат Мадани назвал приговор "чрезмерно суровым", поскольку в результате неудавшегося нападения никто не погиб и не был ранен.

Как разворачивались события?



4 сентября 2016 года полиция получила сообщение о сером автомобиле Peugeot 607, припаркованном возле собора, который расположен в одном из самых оживленных туристических мест Парижа.

Номерные знаки с автомобиля были сняты, а его аварийные огни включены.

Внутри офицеры обнаружили полдюжины канистр с газом, три канистры с дизельным топливом и полуистлевшие сигареты. По словам полицейских, салон автомобиля был залит топливом, но сигареты не воспламенили его.

Следователи заявили, что попытка взрыва, вероятно, была бы успешной, если бы не "неправильный выбор топлива", которое оказалось сложно поджечь.

Обнаружение автомобиля привело к срочной поисковой полицейской операции.

Было установлено, что автомобиль принадлежит отцу Мадани, а в салоне были обнаружены отпечатки пальцев, принадлежавшие Мадани и Гийигманн.

Женщины действовали самостоятельно?



22-летняя Мадани была арестована через несколько дней в квартире в пригороде Парижа вместе с двумя другими подозреваемыми - Эрвуэ и Сакау.

Женщины устроили драку, размахивая ножами. Эрвуэ нанесла удар одному офицеру в плечо, а Мадани была ранен в ногу, когда напала на другого полицейского.

Гийигманн была арестована на юге Франции 6 сентября.

Полиция заявила, что в сумке Мадани была найдена рукописная клятва в верности лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

Женщины подозреваются в планировании нападения со взрывом бомбы по указанию вербовщика ИГ Рашида Кассима, который в то время находился в Сирии. Считается, что Кассим был убит в Ираке в 2017 году, он был заочно приговорен к пожизненному заключению тем же французским судом, который вынес приговор женщинам.

В последние годы Франция подверглась ряду нападений экстремистов, примкнувших к ИГ.

В ноябре 2015 года 130 человек погибли и многие получили ранения в результате согласованных взрывов смертников и массовых расстрелов вокруг Парижа.

14 июля 2016 года десятки людей, в том числе дети, погибли, когда грузовик врезался в большую толпу, наблюдавшую за фейерверком в Ницце, на юге Франции, в ознаменование Дня взятия Бастилии.