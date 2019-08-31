По резонансному делу проходят пять обвиняемых, включая Халида Шейха Мохаммеда - приближенного Усамы бен Ладена. Процесс пройдет в секции "Кэмп Джастис" военной базы Гуантанамо.
JAV paminėta rugsėjo 11-oji
© AFP/Scanpix

Полковник ВВС США, судья Шейн Коэн в пятницу, 30 августа, назначил на 11 января 2021 года начало суда над пятью предполагаемыми участниками терактов 11 сентября 2001 года. Громкий процесс начнется почти через 20 лет после самих атак и будет проходить в секции "Кэмп Джастис" военной базы США Гуантанамо на Кубе, где обычно заседают военные трибуналы.

По словам судьи Коэна, проведение резонансного процесса на этой военной базе будет связано с рядом "административных и логистических сложностей".

Обвиняемым грозит смертная казнь

Пятерым подозреваемым, включая Халида Шейха Мохаммеда - приближенного Усамы бен Ладена - предъявлены обвинения в терроризме, захвате воздушного судна и в убийстве по почти 3 тысячам эпизодов. Обвиняемым грозит смертная казнь.

Как отмечает агентство AP, Шейх Мохаммед и еще четверо фигурантов дела содержались на базе ВМС США с 2006 года, а сразу после захвата удерживались в ряде секретных тюрем Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

11 сентября 2001 года в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона.

Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.

Deutsche Welle

В мире

Сегодня исполняется 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии (1)

Сегодня, 31 августа, исполняется 25 лет со дня, когда в...

Хакеры взломали аккаунт в Twitter основателя Twitter Джека Дорси

Взломщики аккаунта главы Twitter воспользовались...

В Сирии пойман "палач Ракки", который, получая пособие от Великобритании, казнил более 100 человек

"Сирийские демократические силы" задержали одного из...

Борис Джонсон поделился мечтами юности

Британский премьер Борис Джонсон на встрече с молодыми...

США отменяют для россиян безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова (1)

Американская администрация приняла решение отменить...

TOP новостей

Город в Литве, где есть работа, но работать хотят не все (17)

"Город, в котором очень сложно найти работников", – так о...

Стоянки для машин предлагают сделать платными во всем Вильнюсе: у жителей есть альтернативы (43)

Расширение зон парковок - это хороший способ...

Синоптик рассказала, что ждет после жаркого лета (1)

Это лето на самом деле было очень жарким, не исключение...

Saulius Skvernelis Irina Rozova

Сквернялис: расследование должно вскрыть ситуацию, но не быть орудием политборьбы (19)

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что...

Владелец магазина женской обуви: клиентки спрашивали у меня, а где продавец? (1)

Каунасец Нериюс Вайкшнис всю свою жизнь занимается...