Суд по делу о терактах 11 сентября назначен на январь 2021 года

Полковник ВВС США, судья Шейн Коэн в пятницу, 30 августа, назначил на 11 января 2021 года начало суда над пятью предполагаемыми участниками терактов 11 сентября 2001 года. Громкий процесс начнется почти через 20 лет после самих атак и будет проходить в секции "Кэмп Джастис" военной базы США Гуантанамо на Кубе, где обычно заседают военные трибуналы.

По словам судьи Коэна, проведение резонансного процесса на этой военной базе будет связано с рядом "административных и логистических сложностей".

Обвиняемым грозит смертная казнь

Пятерым подозреваемым, включая Халида Шейха Мохаммеда - приближенного Усамы бен Ладена - предъявлены обвинения в терроризме, захвате воздушного судна и в убийстве по почти 3 тысячам эпизодов. Обвиняемым грозит смертная казнь.

Как отмечает агентство AP, Шейх Мохаммед и еще четверо фигурантов дела содержались на базе ВМС США с 2006 года, а сразу после захвата удерживались в ряде секретных тюрем Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

11 сентября 2001 года в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ Вашингтона.

Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.