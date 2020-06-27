Суд по делу МН17: теории заговора или альтернативные сценарии

"Нас спрашивают, почему мы рассматриваем версии, которые люди называют теориями заговора, - сказала в суде адвокат обвиняемого россиянина Олега Пулатова Сабина тен Дошат. - Это не значит, что мы верим в них. Защита должна рассмотреть все альтернативные сценарии".
Дело о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рассматривает Гаагский окружной суд Нидерландов, слушания проходят в юридическом комплексе Схипхол. Обвиняемыми в причастности к падению самолета и смерти 298 человек проходят три гражданина России и один гражданин Украины.
Из них только подполковник запаса ВДВ российской армии Олег Пулатов согласился взаимодействовать с представителями суда. Его интересы защищают два нидерландских адвоката из Роттердама и российский юрист Елена Кутьина. При этом Кутьина не имеет права действовать от имени Пулатова в Нидерландах - она может только предоставлять коллегам информацию для его защиты.
Что было на этой неделе
Слушания начались в марте и с перерывами продолжаются до сих пор. На этой неделе большая часть времени заседаний была предоставлена для выступлений стороны защиты.
Адвокаты Пулатова заявили, что из-за коронавируса не могут связаться со своим подопечным и детально обсудить ход судебных разбирательств. По словам юристов, созвониться с бывшим российским офицером по телефону им удается крайне редко, а использовать другие средства связи не получается.
В ответ представители прокуратуры Нидерландов отметили, что Пулатов активно подшучивает над ходом процесса на одном из форумов, а значит может следить за ходом разбирательств, но осознанно выбрал не общаться со своими адвокатами.
Защита Пулатова подала прошение провести повторное расследование альтернативных сценариев:
крушение "Боинга" в результате атаки украинского военного самолета;
поражение ракетой системой противовоздушной обороны из-за того, что украинские штурмовики использовали "Боинг" в качестве "живого щита";
поражение из ЗРК "Бук", принадлежавшего Украине.
Адвокаты Пулатов ходатайствовали о повторном допросе нескольких экспертов, чьи заключения приобщены к материалам дела, а также десятков свидетелей, в том числе и загадочного испанского диспетчера Карлоса.
Интервью с ним неоднократно появлялись в российских государственных СМИ. Затем журналисты и следователи выяснили, что человек, называвший себя "диспетчером Карлосом", никогда не был диспетчером. Оказалось, что он был ранее судим за мошенничество, а сейчас живет в Румынии и получал за свои интервью денежное вознаграждение.
Бесконечное расследование?
Ранее представители обвинения объясняли, как следствие изучало альтернативные версии крушения "Боинга" и почему был сделан вывод об их несостоятельности.
В частности, в ходе обследования тел экипажа и пассажиров эксперты обнаружили в них поражающие элементы, встречающиеся только у ракет "Бука" (например, металлические элементы в форме бабочки).
Также при изучении обломков самолета не было обнаружено следов от пуль авиационной пушки, а также следов попадания каких-либо других ракет, кроме ракеты "Бука". Все это привело экспертов к выводу о том, что рейс МН17 не мог быть сбит в результате атаки военным самолетом.
Прокуратура Нидерландов уверена, что "Бук" был привезен на территорию, контролируемую бойцами самопровозглашенной Донецкой народной республики, из России.
"Задача защиты - критически взглянуть на все, что есть в материалах дела, и получить информацию, которая поможет нам проверить правильность и достоверность всех изложенных фактов", - отметила адвокат Пулатова.
Представители прокуратуры Нидерландов обратились к судье с просьбой удовлетворить запросы о расследовании только тех альтернативных сценариев, которые имеют хоть какие-то признаки правдоподобности. При этом, отметил прокурор, версия о поражении МН17 ракетой "воздух-воздух" противоречит характеру повреждений MH17 и данным радаров.
Версия о возможном попадании в МН17 ракеты украинского комплекса "Бук", с точки зрения прокуратуры, опровергается многочисленными фотографиям и видеозаписями, которые легли в основу версии о том, что ЗРК прибыл со стороны границы с Россией, а также данными перехватов телефонных разговоров вооруженных сторонников ДНР и показаниям свидетелей.
При этом защита Пулатова не оспаривает того, что в телефонных разговорах, которые были перехвачены и обнародованы Службой безопасности Украины, действительно звучит его голос.
Слушания возобновятся 3 июля. В этот день судья вынесет решение по всем ходатайствам сторон защиты и обвинения.
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