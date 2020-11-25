Один из судей, ведущих дело МН17, пояснил, что защита подала целый список ходатайств и, по сути, просит перерасследовать все дело, не представляя при этом весомых доказательств того, что это действительно необходимо.

Ранее министерство обороны России и российский государственный оружейный концерн "Алмаз-Антей" выдвинули версию, что "Боинг" могли сбить из ЗРК вооруженных сил Украины. Следствие рассмотрело эту версию, а также еще несколько альтернативных сценариев крушения, включая варианты с атакой военного самолета. Во всех случаях, как отмечает Прокуратура Нидерландов, удалось собрать достаточное количество доказательств того, что эти версии ошибочны.

В среду в Нидерландах завершается первая стадия рассмотрения дела о крушении "Боинга", выполнявшего рейс МН17 и сбитого в июле 2014 года в небе над Донбассом. В причастности к крушению самолета и смерти 298 человек обвиняют трех граждан России и одного гражданина Украины.

Решения суда по всем ходатайствам будут окончательными. Ожидается, что в начале 2021 года начнется рассмотрение дела по существу.

"Без затягивания времени"

В ходе слушаний, проходивших с марта по ноябрь этого года, Прокуратура Нидерландов представила общую картину событий так, как ее видит сторона обвинения. Прокуроры коротко пояснили, в чем они видят причастность к крушению "Боинга" каждого из четырех обвиняемых, как шло расследование и как у следствия сформировалась основная версия развития событий в день трагедии.

Из четырех обвиняемых только подполковник запаса ВДВ российской армии Олег Пулатов согласился взаимодействовать с представителями суда. Его интересы защищают два нидерландских адвоката из Роттердама и российский юрист Елена Кутьина.

Защита Пулатова в ходе предыдущих заседаний подала несколько ходатайств о необходимости проведения дополнительного расследования альтернативных сценариев крушения "Боинга" и новых допросах свидетелей и экспертов.

"Перед защитой нет задачи доказать истинность альтернативных сценариев произошедшего, - отметил судья, комментируя причины отклонения большинства ходатайств. - Защита должна иметь возможность изучить материалы дела, проконсультироваться со своим клиентом и подать ходатайства, имеющие отношения к свидетельствам невиновности своего клиента".

При этом, как отметил судья, чем позже подаются ходатайства, тем строже к ним требования, поскольку суд опирается на важность соблюдения принципа своевременности судопроизводства. "Рассмотрение дела должно проводиться без затягивания времени" - отметили в суде.

Слушания по делу о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines проводит Гаагский суд, они проходят в юридическом комплексе возле аэропорта Схипхол в Амстердаме, откуда 17 июля 2014 года вылетел самолет.